Jucătorii FCSB-ului fac calcule, cu ochii pe clasament. Ștefan Târnovanu: „De atâtea victorii avem nevoie”

FCSB are parte de un început de sezon dezastruos, cu doar 7 puncte strânse în primele 10 etape din Liga 1. În ultimul meci, „roș-albaștrii” au arătat un joc slab, înfrângerea cu 1-3 de la Botoșani venind pe fondul prestației lamentabile a echipei campioane.

La finalul partidei, portarul Ștefan Târnovanu a calculat de câte victorii are nevoie FCSB pentru a salva sezonul actual.

Târnovanu: „E de necrezut”

Târnovanu (25 de ani) nu vorbește despre titlu și admite că echipa a primit mult prea multe goluri în această primă parte a campionatului.

„E de necrezut ca după 10 etape să avem 7 puncte. Avem nevoie să câștigăm peste jumătate din meciuri dacă vrem ceva de la sezonul ăsta.

Începem bine, dar luăm gol după câteva minute. Am luat goluri, foarte multe goluri. E ciudat. E dificil să vorbim. Clar e foarte greu. De titlu nu ai cum să vorbești când ai 7 puncte. Am primit 20 de goluri, enorm de mult. Nu aveam cum să ne gândim la asta, dar asta e realitatea, prezentul.

Trebuie să facem ceva, nu știm ce, din păcate. Nu știu dacă au fost neapărat evoluții mai bune în Europa… și acolo am pierdut o dublă pe care nu trebuia să o pierdem. Discutăm, ne antrenăm, o stare de spirit bună nu are cum să fie, dar încercăm. Tot pierzi, pierzi, pierzi, nu știu ce putem face.

Întâlnim o echipă din Olanda, vedem ce va fi (n.r. – meciul cu Go Ahead Eagles, din Europa League). Dacă ne vom prezenta ca în a doua repriză de azi, va fi foarte rău. Sper să vină acel declic și să fie foarte bine”, a spus Târnovanu, într-o reacție oferită la Prima Sport.

Nici antrenorul Elias Charalambous nu are idee ce se întâmplă cu echipa:

„Cred că am început meciul bine. Înainte de a marca, am avut 3-4 ocazii, după care nu știu ce s-a întâmplat. Exact după ce am înscris, am primit gol. Din păcate, am pierdut partida. Asta e! Când lucrurile încep să meargă rău, așa merge meci de meci. Chiar încerc să aflu motivele. Dacă te uiți, am marcat de multe ori primii în partide pe care apoi le-am pierdut. Ceva se întâmplă. Postul este în pericol în fiecare zi, dar nu mă gândesc la asta, trebuie să fac ceea ce depinde de mine. Nu simt neapărat presiune. Face parte din slujba noastră. Încercăm să muncim cât putem de bine, uneori merge, alteori nu”.

