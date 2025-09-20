Prima pagină » Sport » Cum și-a motivat Leo Grozavu jucătorii pentru a învinge FCSB: „Ăsta a fost salutul din vestiar!”

20 sept. 2025, 09:54, Sport
Leo Grozavu, antrenorul de la FC Botoșani, a dezvăluit cum au fost motivați jucătorii pentru a învinge FCSB, 3-1.

FCSB a condus cu 1-0, gol Bîrligea (36), iar gazdele au revenit repede prin reușita lui Andrei Dumiter (40). Mikola Kovtaliuk a realizat dubla (68, 90+2) și gazdele au învins clar campioana.

Patronul de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a fost ironic la adresa adversarilor.

FC Botoșani e provizoriu pe locul doi în Superliga. FCSB se zbate în subsolul clasamentului.

„Victoria este a tuturor botoşănenilor, a tribunei, a staff-ului. S-a terminat fantastic, am făcut un meci bun, cu plusuri, minusuri, așa e la fotbal. Un joc de luptă, de angajament. Am fost de multe ori inspirați, puteam fi mai atenți și cred că am mai fi marcat.

FCSB e o echipă puternică, unii dintre jucători sunt componenți ai naționalei. A fost o partidă frumoasă pentru cei prezenți pe stadion. Am spus toată săptămâna, îmi permit să glumesc, toată săptămâna am spus că batem FCSB, ăsta a fost salutul din vestiar.

Am profitat de problemele din sânul adversarului. Am făcut un meci bun. Avem jucători buni și am reușit să răsturnăm de la 0-1. Îmi place să rămân echilibrat, este doar o primă parte a campionatului, mai sunt multe etape. Toate acest puncte sigur vor conta spre finalul sezonului.

FCSB are jucători de calitate, e adevărat că au o problemă. Nu îmi place să vorbesc despre adversari, dar sunt o echipă cu jucători de calitate care au nevoie de un declic ca să își revină.

Rămânem echilibrați, luăm meci cu meci, orice punct acumulat este important. Nu va fi ușor. Trebuie să profităm cât mai mult de acest moment bun, dar cunosc cum este la fotbal, nu sunt doar momente bune.

Orice joc este important, are dificultatea lui. Mai mult ca sigur că după această euforie va fi destul de complicat, dar suntem puși aici ca să îi ținem pe băieți cu picioarele pe pământ. Eu am atâția ani și tratez fotbalul cum trebuie”, a declarat Leo Grozavu, la Prima Sport.

