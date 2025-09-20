Patronul de la FC Botoșani râde de FCSB. „Nu știu care e antrenorul lor. Doar nu-l schimbi pe domnul Becali”

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a vorbit despre victoria echipei sale cu FCSB, 3-1, și a susținut că Elias Charalambous, antrenorul campioanei, trebuie să fie demis.

După FC Botoșani – FCSB, 3-1, moldovenii sunt pe locul 2 în Superliga, iar formația roș-albastră e codașă, locul 13, cu o singură victorie în zece etape.

Patronul de la FC Botoșani râde de FCSB

„Acum a fost o victorie fotbalistică. Anul trecut am avut un noroc fantastic, dar acum am fost mai buni decât ei. Nu înțeleg de ce se spune că FCSB a fost slabă, noi am fost foarte buni. Mă bucur, dar îmi pare rău pentru FCSB, nu înțelege nimeni că e o chestiune de antrenor acolo. Pe fotbaliștii ăștia trebuie să îi scoată cineva din amorțeală.

Avem un antrenor extraordinar, cu care mă înțeleg foarte bine, am început să fim mai atenți. FCSB a mai pierdut meciuri în sezonul acesta, dar niciunul de asemenea manieră. Noi puteam să facem mai mult, am avut și o bară.

Trebuie să fim responsabili, e prea frumos să tratăm cu lipsă de atenție momentul ăsta. Trebuie să fim foarte atenți, ca să fim în play-off avem nevoie de constanță. Noi nu am cunoscut succesul până acum, e meritul lui Leo Grozavu pentru ce am reușit. Vor fi mai atenți adversarii cu noi, vom vedea cât putem sta în priză. Dacă vom fi constanți avem șanse la play-off, deocamdată e foarte complicat”, a spus Valeriu Iftime, la GSP.

„Nici nu e cel mai bun de pe glob Charalambous”

Acesta a mai spus, pentru sursa citată: „Nu știu care e ăla (n.red. – antrenor la FCSB). E nevoie de un restart la echipă. Când ai o criză trebuie să schimbi antrenorul. Doar nu-l schimbi pe domnul Becali. Sigur, dumnealui trebuie să înțeleagă că nu e antrenor, e patron și atât. Mai spune lucruri din când în când.

E păcat, e absolut clar că FCSB traversează o criză profundă, trebuie să schimbe antrenorul. Nici nu e cel mai bun de pe glob Charalambous. Doar că trebuie să accepte domnul Becali sau antrenorul tipul ăsta de subordonare.

(n.r. dacă ar trebui o demisie de onoare din partea lui Charalambous) Bine spus, ar trebui să-și dea demisia, așa cred. Nu poți să fii cu FCSB pe 13 după 10 etape, e umilitor! La lotul ăsta… cineva trebuie să răspundă moral, demisia de onoare ar trebui să fie o soluție”.