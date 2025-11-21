Prima pagină » Sport » Gigi Becali, operat de un neurochirurg preot. Ce intervenție chirurgicală a suferit patronul FCSB

Gigi Becali, operat de un neurochirurg preot. Ce intervenție chirurgicală a suferit patronul FCSB

21 nov. 2025, 09:23, Sport
Gigi Becali, operat de un neurochirurg preot. Ce intervenție chirurgicală a suferit patronul FCSB

Gigi Becali s-a operat la cervicală și a anunțat că se simte bine după intervenția făcută de neurochirurgul preot Ștefan Mindea.

Patronul FCSB a fost însoțit la spital de patru călugări, pentru a-l susține, iar omul de afaceri a refuzat să rămână internat.

A dezvăluit și că nu a vrut să ia antibiotice, cum i s-a recomandat, și folosește medicamente naturiste.

Gigi Becali, operat de un neurochirurg preot. Ce intervenție chirurgicală a suferit patronul FCSB

„Mi-a explicat ce mi-a pus acolo, nu înțeleg, cum să pui 3 cm de ceva, o proteză în cervicală, fără să cadă o picătură de sânge pentru că nu taie. Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. Acum sunt răgușit că mi-a băgat un tub în trahee. Asta este totul ce s-a întâmplat cu operația la cervicală.

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta. Cu ocazia asta eu am spus că așa mă simt eu bine cu frații mei, eu am frați mulți, am frați adevărați.

Mi-a zis că să iau 5 zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva natural. A zis că mâine pot să joc fotbal. Da bine, cu grijă. De odihnit trebuie să te odihnești, dar nu am niciun fel de restricție. Medicina a avansat, America e cu 20 de ani înaintea Europei.

Eu m-am rugat, m-am împărtășit și după aceea m-am dus la operație, că nu se știe. Tehnologia folosită este cea americană. America e mult mai avansată. Eu nu sunt genul de om care să-mi fie frică, mie mi-e frică de Hristos, dar îl iubesc atât de mult pe Hristos încât nu mi-e frică. Am zis că din credință aici mă voi opera” a declarat Gigi Becali, la România TV.

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire