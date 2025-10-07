Prima pagină » Sport » Gigi Becali, replică după ce Sorin Cârțu a acuzat arbitrajul la FCSB – Universitatea Craiova 1-0. „Penibilitate”

Gigi Becali, replică după ce Sorin Cârțu a acuzat arbitrajul la FCSB – Universitatea Craiova 1-0. „Penibilitate”

07 oct. 2025, 11:47, Sport
Gigi Becali, replică după ce Sorin Cârțu a acuzat arbitrajul la FCSB - Universitatea Craiova 1-0. „Penibilitate”

FCSB a învins Universitatea Craiova , 1-0, în etapa 12 a Superligii, golul fiind marcat de Florin Tănase, din penalty, după un fault al lui Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea din camera VAR.

Sorin Cârțu, oficial al echipei oltene, a atacat arbitrajul, iar Gigi Becali i-a răspuns la fel de dur.

Meciul a fost condus de Istvan Kovacs, iar în camera VAR a fost Sorin Costreie, pe care Cârțu l-a acuzat că locuind în Pipera e apropiat de FCSB. „Costreie e și el din Voluntari, stă în Voluntari și e aproape acolo de ei. Un prieten de-ai lui Anghel Iordănescu mi-a spus asta” a spus Cârțu, la Fanatik.

Gigi Becali, replică după ce Sorin Cârțu a acuzat arbitrajul la FCSB – Universitatea Craiova 1-0. „Penibilitate”

Craiova a condus în clasament, acum e pe locul trei, lider fiind FC Botoșani.

„Îmi era teamă de o înfrângere, era nasol dacă pierdeam. După ce am dat 1-0, echipa s-a eliberat. Echipa noastră s-a văzut, pentru că ei n-aveau curaj, le era frică. Nu avea curaj Craiova.

(n.r. – Despre arbitraj, după ce Cârțu a spus despre Costreie că este din Voluntari. Costreie – Pandele – Gigi Becali). Oamenii ăștia nu își dau seama de penibilitate… Costreie nu a dat el, i-a zis lui Istvan să vină să vadă. Ce era să facă?

Eu sunt din Pipera, am oftică pe Gigi Becali, îi vine mingea în mână lui Ștefan și nu mă uit că se supără Cârțu și e belea mare. Cum să îl atenționez eu pe Kovacs?

Îți dai seama până unde s-a ajuns cu aiureala? Cu Pandele nu am vorbit cu el de 7 luni de zile, nici măcar la telefon…De Costreie, nici nu știu unde stă. Costreie nu intervine la faulturi Cârțule! Uitați-vă la faza aia și dacă doar 1 din 20 zice că e fault, atunci am vorbit eu cu Costreie”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Anunț de ultimă oră! Se închid școlile în urma codului roșu de ploi torențiale. Care sunt județele afectate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mai are Poliția voie să-ți ridice mașina dacă e parcată jumătate pe trotuar? Reguli mai puțin știute din Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Exclusiv. Bromania, detalii despre noul său film. Fanii vor fi surprinși
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Mașini electrice vs hibride: Care sunt diferențele reale și cum influențează decizia de cumpărare? (P)