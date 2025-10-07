FCSB a învins Universitatea Craiova , 1-0, în etapa 12 a Superligii, golul fiind marcat de Florin Tănase, din penalty, după un fault al lui Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea din camera VAR.

Sorin Cârțu, oficial al echipei oltene, a atacat arbitrajul, iar Gigi Becali i-a răspuns la fel de dur.

Meciul a fost condus de Istvan Kovacs, iar în camera VAR a fost Sorin Costreie, pe care Cârțu l-a acuzat că locuind în Pipera e apropiat de FCSB. „Costreie e și el din Voluntari, stă în Voluntari și e aproape acolo de ei. Un prieten de-ai lui Anghel Iordănescu mi-a spus asta” a spus Cârțu, la Fanatik.

Gigi Becali, replică după ce Sorin Cârțu a acuzat arbitrajul la FCSB – Universitatea Craiova 1-0. „Penibilitate”

Craiova a condus în clasament, acum e pe locul trei, lider fiind FC Botoșani.

„Îmi era teamă de o înfrângere, era nasol dacă pierdeam. După ce am dat 1-0, echipa s-a eliberat. Echipa noastră s-a văzut, pentru că ei n-aveau curaj, le era frică. Nu avea curaj Craiova.

(n.r. – Despre arbitraj, după ce Cârțu a spus despre Costreie că este din Voluntari. Costreie – Pandele – Gigi Becali). Oamenii ăștia nu își dau seama de penibilitate… Costreie nu a dat el, i-a zis lui Istvan să vină să vadă. Ce era să facă?

Eu sunt din Pipera, am oftică pe Gigi Becali, îi vine mingea în mână lui Ștefan și nu mă uit că se supără Cârțu și e belea mare. Cum să îl atenționez eu pe Kovacs?

Îți dai seama până unde s-a ajuns cu aiureala? Cu Pandele nu am vorbit cu el de 7 luni de zile, nici măcar la telefon…De Costreie, nici nu știu unde stă. Costreie nu intervine la faulturi Cârțule! Uitați-vă la faza aia și dacă doar 1 din 20 zice că e fault, atunci am vorbit eu cu Costreie”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.