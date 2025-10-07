Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre parcursul echipei, a anunțat că vrea titlul și nu i-a menajat pe cei de la FCSB.

FC Botoșani a învins UTA, 2-1, și are 25 de puncte, la egalitate cu Rapid. Moldovenii sunt pe primul loc. Întrebat despre FCSB, aflată la 12 puncte în spatele liderului, Iftime a spus că vina e și a lui Elias Charalambous pentru că Gigi Becali dictează echipa și schimbările.

Jucătorii și staff-ul de la FC Botoșani nu au prime pentru clasarea pe podium la finalul sezonului Superligii.

FC Botoșani e pe primul loc în Superliga și patronul echipei o ironizează pe FCSB

„E momentul nostru. Sunt convins că sunt multe locuri de văzut în Botoșani, dar nu cred că sărbătoresc localnicii. Sunt surprins, nimeni nu credea că ajungem aici și deja devine obositoare treaba asta.

Cu siguranță Leo Grozavu vrea din toată inima să ajungem mai sus, să facem o surpriză extraordinară, la titlu mă refer, bineînțeles. Când ești pe 1 cu cel mai bun golaveraj după 12 etape… chiar suntem o echipă bună, avem jucători extraordinari, portari care ne-au scos în câteva meciuri, asta face echipa.

În momentul ăsta nu poate să-mi spună nimeni că suntem din întâmplare aici. Am bătut ce a trebuit. M-ați întrebat dacă vreau titlul, da.

Vă dau cuvântul meu de onoare că niciodată n-am avut foame de bani. S-o spun în premieră, am vândut de-a lungul timpului pentru că jucătorii au vrut să plece. Dawa la FCSB, Edjouma la fel. Moruțan a plecat cu haine cu tot, acum plânge. Esențial era ca echipa să aibă stabilitate.

Să dea Dumnezeu să mai stăm în față și nimeni nu mai pleacă. Dacă Botoșani are o formă bună și stă în zona aia, cu șanse la a fi în primele 3, sigur că niciun jucător nu va pleca. Până în vară nu pleacă nimeni, îi țin. Ei salarii au, dar nu le pot face mai mari.

Când eram pe 14 și te căuta FCSB aveai curaj să pleci, când e FCSB pe 14 și tu pe 1, nu mai pleci. Nu-i treaba mea ce face FCSB cu Charalambous. E treaba fotbalului românesc să înțeleagă ce înseamnă antrenor de fotbal și patron.

E vorba de ambiguitatea asta, ăștia care vin de afară se uită la noi ca la niște sălbatici, când patronul face echipa. De aia nu-l dau afară, poate vine altul. Cred că domnul Charalambous e într-o groapă de imagine totală, cum să-i facă cineva echipa, nu înțeleg cum stă?

E preparator fizic, ce e el acolo? Antrenor de portari? Să fim serioși. E treaba dânșilor. Așa am spus, în fotbal trebuie să ai niște oameni care știu meserie, antrenorul cu licență, pregătire. Un patron ține atmosfera”, a declarat Valeriu Iftime, la Digi Sport.