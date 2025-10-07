Prima pagină » Sport » FC Botoșani e pe primul loc în Superliga și patronul echipei o ironizează pe FCSB. „Se uită la noi ca la niște sălbatici”

FC Botoșani e pe primul loc în Superliga și patronul echipei o ironizează pe FCSB. „Se uită la noi ca la niște sălbatici”

07 oct. 2025, 08:54, Sport
FC Botoșani e pe primul loc în Superliga și patronul echipei o ironizează pe FCSB. „Se uită la noi ca la niște sălbatici”

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre parcursul echipei, a anunțat că vrea titlul și nu i-a menajat pe cei de la FCSB.

FC Botoșani a învins UTA, 2-1, și are 25 de puncte, la egalitate cu Rapid. Moldovenii sunt pe primul loc. Întrebat despre FCSB, aflată la 12 puncte în spatele liderului, Iftime a spus că vina e și a lui Elias Charalambous pentru că Gigi Becali dictează echipa și schimbările.

Jucătorii și staff-ul de la FC Botoșani nu au prime pentru clasarea pe podium la finalul sezonului Superligii.

FC Botoșani e pe primul loc în Superliga și patronul echipei o ironizează pe FCSB

„E momentul nostru. Sunt convins că sunt multe locuri de văzut în Botoșani, dar nu cred că sărbătoresc localnicii. Sunt surprins, nimeni nu credea că ajungem aici și deja devine obositoare treaba asta.

Cu siguranță Leo Grozavu vrea din toată inima să ajungem mai sus, să facem o surpriză extraordinară, la titlu mă refer, bineînțeles. Când ești pe 1 cu cel mai bun golaveraj după 12 etape… chiar suntem o echipă bună, avem jucători extraordinari, portari care ne-au scos în câteva meciuri, asta face echipa.

În momentul ăsta nu poate să-mi spună nimeni că suntem din întâmplare aici. Am bătut ce a trebuit. M-ați întrebat dacă vreau titlul, da.

Vă dau cuvântul meu de onoare că niciodată n-am avut foame de bani. S-o spun în premieră, am vândut de-a lungul timpului pentru că jucătorii au vrut să plece. Dawa la FCSB, Edjouma la fel. Moruțan a plecat cu haine cu tot, acum plânge. Esențial era ca echipa să aibă stabilitate.

Să dea Dumnezeu să mai stăm în față și nimeni nu mai pleacă. Dacă Botoșani are o formă bună și stă în zona aia, cu șanse la a fi în primele 3, sigur că niciun jucător nu va pleca. Până în vară nu pleacă nimeni, îi țin. Ei salarii au, dar nu le pot face mai mari.

Când eram pe 14 și te căuta FCSB aveai curaj să pleci, când e FCSB pe 14 și tu pe 1, nu mai pleci. Nu-i treaba mea ce face FCSB cu Charalambous. E treaba fotbalului românesc să înțeleagă ce înseamnă antrenor de fotbal și patron.

E vorba de ambiguitatea asta, ăștia care vin de afară se uită la noi ca la niște sălbatici, când patronul face echipa. De aia nu-l dau afară, poate vine altul. Cred că domnul Charalambous e într-o groapă de imagine totală, cum să-i facă cineva echipa, nu înțeleg cum stă?

E preparator fizic, ce e el acolo? Antrenor de portari? Să fim serioși. E treaba dânșilor. Așa am spus, în fotbal trebuie să ai niște oameni care știu meserie, antrenorul cu licență, pregătire. Un patron ține atmosfera”, a declarat Valeriu Iftime, la Digi Sport.

Nimeni n-are în contract vreun premiu pentru o clasare în primele 3. Nimeni n-a fost atât de războinic să-mi spună mie asta. Nimeni n-are primă de titlu, doar un jucător are primă de Cupă. Aplicăm și la licența pentru cupele europene – Valeriu Iftime

Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un economist explică cum ar putea trece interzicerea cumulului pensie-salariu de CCR: „Sper ca Guvernul să fie suficient de inteligent”
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
O femeie a murit în urma coliziunii dintre o ambulanță și un autoturism pe DN1, în Cluj. Cinci persoane au ajuns la spital
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
👉 Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Lia: „ O să o cucerească și apoi o să vadă toată lumea cine e Ahmed” Concurenta din „Casa Iubirii” nu are încredere în colegul ei. Crede că își va da masca jos după ce îi va câștiga inima Veronicăi: „Parcă nu e el”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat bicicleta?
POLITICĂ Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
11:20
Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
ACTUALITATE Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
11:20
Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
ACTUALITATE Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
11:06
Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride
11:00
Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride
EXTERNE Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
10:56
Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
VIDEO Donald Trump, despre arestarea Gretei Thunberg în Israel: Este doar o AGITATOARE
10:51
Donald Trump, despre arestarea Gretei Thunberg în Israel: Este doar o AGITATOARE