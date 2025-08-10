Rapid și Universitatea Craiova nu doreau ca regula FRF prin care un jucător poate fi reintrodus pe lista pentru Superliga, după ce a început competiția, să fie schimbată. Cererea acestor cluburi a venit după ce FCSB a cerut modificarea pentru ca Malcom Edjouma să poată juca în campionat.

Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice din România specifica faptul că lista poate fi modificată doar cu jucători veniți la echipe în perioada de transferuri și dacă aceștia erau scoși nu mai mai putea fi reintroduși, după ce lista era trimisă la LPF.

FRF și LPF au modificat regula, iar Malcom Edjouma are drept de joc. Până acum ar fi trebuit ca echipa să-i încheie contractul unui fotbalist și apoi să facă altul, dar după ce cererea lui Gigi Becali a fost aprobată nu mai e nevoie de o asemenea procedură.

Gigi Becali, replică în scandalul cu Rapid și Universitatea Craiova. „Dacă nu ai inteligență, nu poți înțelege”

„Să vă spun un lucru: aici e vorba de inteligență și de puțin bun-simț juridic. Dacă nu ai inteligență, nu poți înțelege că nu e vorba despre schimbarea unei reguli în timpul campionatului, ci despre corectarea unei reguli greșite. Se îndreaptă o eroare, nu se introduce o regulă nouă și nu se modifică regulamentul, ci se corectează ceva existent.

O greșeală poate fi corectată oricând. Cum să nu fie o urgență reală? Din momentul în care o greșeală este cunoscută, ea devine o urgență de rectificat, dacă ai inteligență să înțelegi asta. Eu am avut și le-am spus: «rectificați, corectați greșeala!». Nu s-a adăugat o regulă, regulamentul exista; s-a corectat o prevedere eronată.

Când e vorba de greșeli, nu contează pe cine avantajează, contează să fie îndreptate. Dacă e să analizăm, această corectare avantajează mai mult CFR Cluj decât pe noi. Eu am doar un jucător vizat, ei au mai mulți. Ei ar fi trebuit să se bucure că facem parte dintr-o asociație, Liga, și că cineva a sesizat eroarea.

Iar cei care conduc Liga ar trebui să fie mulțumiți că s-a corectat greșeala, nu să comenteze. Nu contează dacă mă avantajează pe mine, important e că s-a îndreptat o eroare. Dar ca să pricepi asta, îți trebuie inteligență”, a declarat Gigi Becali, la GSP.