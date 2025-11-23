Gigi Becali: „Târnovanu a dormit în poartă”. Ce a reacție a avut fotbalistul și programul etapei din Superliga

Prima pagină » Sport » Gigi Becali: „Târnovanu a dormit în poartă”. Ce reacție a avut fotbalistul și programul etapei din Superliga

23 nov. 2025, 10:16, Sport
FCSB n-a putut învinge Petrolul în Superliga, scor 1-1, iar spiritele s-au încins la gruparea patronată de Gigi Becali. Patronul i-a luat în colimator pe toți jucătorii, dar în mod special s-a referit la portarul Ștefan Târnovanu.

Goalkeeper-ul a reacționat la finalul partidei, după ce a greșit clar la golul marcat de prahoveni.

„Din nou, conducem și nu câștigăm. Un meci început foarte bine, marcăm. Trebuia să fie la discreția noastră și putea fi la discreția noastră.

Apoi, am intrat la pauză, 1-0. Am vorbit că trebuie să mai marcăm pentru că și înainte de pauză au avut o ocazie, tot la fel, dintr-o deviere.

Prima dată am crezut că vine pe centru să o dau peste, apoi a luat mai mult efect în stânga mea și am încercat să o scot din poartă, dar nu am reușit”, a declarat Ștefan Târnovanu, la finalul partidei, la Digi Sport.

„Normal că e și Târnovanu, că a dormit în poartă. A dormit în ghete. Și el vrea la echipa națională. Nu l-a văzut Lucescu din tribună? Cum să dai pasă la adversar? Și cum să iei gol de la 50 de metri? Relaxat, dormea.

Ia uite cât a stat mingea în aer. Le-au intrat în cap aere de vedete. Târnovanu e mare vedetă pe la națională. De ce să se mai concentreze, a câștigat campionate”, a declarat fotbalistul celor de la FCSB.

Petrolul Ploiești a încheiat la egalitate sâmbătă seara, scor 1-1, cu formația bucureșteană FCSB, în etapa a 17-a din Superligă.

FCSB e pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul e pe 12, cu 16 puncte. FCSB are două victorii și două egaluri în ultimele patru etape.

Am pierdut eu mingea la golul lor, m-am întors, n-am mai văzut pe nimeni, am încercat să joc între linii și a ajuns la ei. A venit șutul și… Ne îngrijorează că nu am reușit să obținem nicio victorie în retur, încercăm să nu punem foarte mult la suflet și să continuăm pe acest drum
Alex Stoian, atacant FCSB

Ce meciuri se joacă în etapa 17

Duminică, 23 noiembrie

Ora 17.30 Oţelul Galaţi – Farul Constanţa
Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FC Rapid

Luni, 24 noiembrie

Ora 17.30 Metaloglobus Bucureşti – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Botoşani – Dinamo Bucureşti

