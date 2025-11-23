Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”

Campioana României a făcut un nou pas greșit în Liga 1 și continuă seria neagră de rezultate dezamăgitoare din acest sezon. Sâmbătă seară, pe Arena Națională, „roș-albaștrii” au scos doar un punct din partida cu Petrolul, încheiată la egalitate, scor 1-1.

La finalul meciului, finanțatorul Gigi Becali a răbufnit la adresa echipei, criticându-i pe jucători și antrenori.

„Eurogolul” lui Sălceanu a hipnotizat FCSB

FCSB a pierdut un singur joc în precedentele șase etape (1-2 cu Metaloglobus), dar ultima rundă a consemnat tot o remiză, 3-3 la Sibiu, cu golul egalizator reușit de bucureșteni la ultima fază a meciului.

Deși echipa pare că își domină adversarii – FCSB are cele mai bune cifre din campionat la șuturi expediate (293) și cornere (109), pasele de-a latul terenului și teama de verticalizare rămân marea problemă.

Bazându-se pe organizare și pragmatism, Petrolul a știut cum să blocheze construcția celor de la FCSB.

Tabela a fost deblocată în minutul 11, de Alexandru Stoian, dar bucuria gazdelor a durat doar până la pauză. Imediat după debutul reprizei a doua, în minutul 47. Petrolul a egalat prin Robert Sălceanu, care a înscris cu un șut de la 30 de metri.

Prahovenii rămân neînvinși în ultimele șase runde, având două victorii și patru egaluri.

În urma acestui rezultat, FCSB este pe 10 în clasament, cu 21 de puncte, iar Petrolul, pe 12, cu 16 puncte. În următoarea etapă, FCSB merge în deplasare la Farul. Petrolul joacă acasă împotriva lui Metaloglobus.

Gigi Becali, dezlănțuit: „Nu mai cred în echipă”

După meci, Gigi Becali a intervenit în direct la televizor și a „desființat” echipa. El a anunțat că nu mai crede deloc în formația sa, fiind pentru prima dată când simte o dezamăgire atât de mare.

De furia lui nu a scăpat aproape nimeni, pe radarul patronului intrând inclusiv căpitanul Darius Olaru, despre care a afirmat că „nu mai e fotbalist”. Și antrenorii au fost criticați, semn că răbdarea lui Becali se apropie de sfârșit.

„Niciodată de când sunt în fotbal nu am fost așa dezamăgit. Nu avem speranțe. O să spuneți că am avut posesie, dar jocul e haotic. Jucătorii țin de minge mult – David Miculescu ține mult de minge, Cisotti, George Popescu, la fel. Nu mai văd orizontul.

Olaru? Nu știu ce să mai fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu are niciun fel de inspirație.

Stoian a dat pasă la adversar, la gol. E vinovat.

Normal că e și Târnovanu, că a dormit în poartă. A dormit în ghete. Și el vrea la echipa națională. Nu l-a văzut Lucescu din tribună? Cum să dai pasă la adversar? Și cum să iei gol de la 50 de metri? Relaxat, dormea. Ia uite cât a stat mingea în aer. Le-au intrat în cap aere de vedete. Târnovanu e mare vedetă pe la națională. De ce să se mai concentreze, a câștigat campionate…

Nu mai știu cu cine să joc. Am încercat cu Cisotti la mijloc, dar nu era bine. L-am băgat în stânga, nu era în apele lui. Șut a fost șters, Cisotti nu a avut inspirație deloc. Nu am nici un fel de idee.

E prima dată când nu mai am încredere. Nu există atitudine. Nu există încredere. Cu siguranță au și antrenorii o vină.

Nu am avut nici atacant, s-a văzut lipsa lui Bîrligea.

Politic nu a dat la poartă. Nejucând, probabil nu a avut curaj. Singurul care joacă e Tănase, dar nu are cu cine”, a răbufnit Gigi Becali la Prima Sport.

„Orice campionat care nu e câștigat înseamnă că e ratat. Asta nu înseamnă că desființăm echipa, dar nu mai am speranță. Nu am nicio… Nu mă pot gândi la viitor. Nu poți să bați pe Petrolul? Înseamnă că nu ai viitor. Nu văd fotbal, nu văd agresivitate. Nu dă nimeni la poartă, pase la adversar, se plimbă cu mingea. O echipă mare dă 3-4 goluri. Nu avem, nu există fotbal!

Nu am fost niciodată atât de dezamăgit, sunt fără explicație, nu știu ce să zic. Jucătorii au valoare, dar joacă haotic. Nu pot să-mi dau seama.

E prima dată când nu mai cred în echipa asta. Vorbesc serios. Nu cred că mai avem șanse. E posibil să prindem play-off-ul, că sunt echipe prea slabe. Farul are 4 puncte peste noi, poate să facă 7. Unde să-i mai prinzi? Nu ai echipă în care să ai încredere”, a conchis finanțatorul FCSB.

