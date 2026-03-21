Gigi Becali tună, deși FCSB e prima în play-out: „Este rușinos. Nici nu-mi vine să cred”

Mirel Rădoi a reușit prima sa victorie de la revenirea la FCSB, 1-0, în etapa a doua a play-out-ului Superligii. Golul a fost marcat de David Miculescu, în minutul 56.

FCSB a ajuns pe primul loc în play-out, dar Gigi Becali e încă supărat că a ratat calificarea în play-off.

Au jucat echipele:

FCSB: M. Popa – V. Creţu (M. Popescu 90+1), Andre Duarte, Dawa, Joao Paulo – Cisotti, Lixandru, Olaru (Radunovic 86) – Fl. Tănase (Baba Alhassan 76) – Miculescu (Oct. Popescu 76), Bîrligea (Mamadou Thiam 85). ANTRENOR: Mirel Rădoi

UTA: Gorcea – M. Ţuţu, Poulolo, Benga, Alomerovic – Sota Mino (Ciubăncan 76), Van Durmen (Odada 61) – Hakim Abdallah, Al. Roman (L. Mihai 65), Tzionis (Padula 61) – M. Coman (Fl. Iacob 46). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

Gigi Becali: „Este rușinos. Nici nu-mi vine să cred”

„Nu am spus eu că atât timp cât e mingea la mine și am posesia nu am nicio treabă? Nu vreau să am emoții la fotbal. Emoții pentru o lovitură liberă? Ce mare lucru? Ieșea un egal și gata! Și ce? Ne e teamă că nu câștigăm play-out-ul acum? La pauză posesia era 70%–30%, nu știu cât s-a terminat.

Pe mine mă interesează jocul. Nu știu, pe mine m-ați întrebat dacă sunt mulțumit. La fiecare meci vreau câte un șut pe poartă și gol. Nu știu, nu mă interesează. Mă interesează că am câștigat. Nu mai am nici emoții, mai ales în play-out. E bine pentru sănătate să nu ai emoții. Bîrligea nu prea mi-a plăcut astăzi. Știi de ce? Probabil era cu gândul la națională.

Normal că îmi convenea și cu emoții, dar poate Dumnezeu face cum e mai bine. Mergem în Conference, facem acolo coeficient. Este totuși rușinos, nu putem să uităm, nici nu îmi vine să cred. În fiecare zi când vorbesc cu MM zic: «Băi Mihai, îți dai seama de rușinea care ne-a cuprins pe noi?». Să trecem peste rușinea asta nu se poate.

Nu are dreptate Cârțu să facă glume? Nu merit? Le merit! Eu am fost cel care am deschis scorul la caterincă tot timpul. Acum trebuie să le suport, foarte bine că le zic. Mai spun acum: cine râde la urmă râde mai bine. La fotbal, urma sunt cupele europene. Ei să iasă din Europa, noi să mergem și să jucăm finala Conference League la Istanbul”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.