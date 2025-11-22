Prima pagină » Sport » Gigi Becali voia să-i mărească salariul, dar jucătorul de la FCSB nu-i răspundea la telefon

Gigi Becali voia să-i mărească salariul, dar jucătorul de la FCSB nu-i răspundea la telefon

22 nov. 2025, 16:30, Sport
Gigi Becali voia să-i mărească salariul, dar jucătorul de la FCSB nu-i răspundea la telefon

Darius Olaru joacă la FCSB din 2020 și ajuns căpitan al echipei. Pentru prestația sa, Gigi Becali a vrut să-i mărească salariul, dar jucătorul nu i-a răspuns mai mult timp la telefon. Episodul a fost dezvăluit de oficialul echipei roș-albastre, Mihai Stoica.

Darius Olaru câștigă în jur de 20.000 de euro lunar la FCSB, fără a contabiliza și primele de obiectiv.

FCSB joacă diseară, de la ora 20:30, cu Petrolul, în etapa 17 a Superligii. Roș-albaștri sunt pe locul 9, 20 de puncte, iar „lupii” sunt pe locul 14, 15 puncte, în Superliga.

Gigi Becali voia să-i mărească salariul, dar jucătorul de la FCSB nu-i răspundea la telefon

„L-a căutat Gigi la telefon să-i mărească salariul și el nu i-a răspuns. Nu i-a răspuns câteva zile. I-am spus că-l caută Gigi. Că nu are numărul. Ăsta-i numărul, ia-l. Deci nu a sunat el înapoi, nea Gigi m-ai căutat să-mi dai bani în plus? El e un tip deosebit. Toți jucătorii se plâng, de regulă, că iau bani puțini. Fiecare se vede mai bun decât este, unii se văd chiar cum sunt și-s buni. Și sunt mulți care merită mai mult, probabil.

Pe Olaru nu l-am auzit niciodată să aibă acest discurs. În schimb, l-am auzit spunând că sunt oameni care câștigă foarte puțin și care se chinuie să muncească. Noi suntem binecuvântați că avem serviciile astea, că suntem fotbaliști, că luăm atâția bani. Și avea salariul mai mic decât îl are acum”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Altfel, președintele clubului roș-albastru a dezvăluit, pentru aceeași sursă, și porecla pe care o are Darius Olaru: „E altceva, Mexic e altceva. Mexic e porecla lui de când era mic. Nu știu de ce. Eu am preluat-o de când l-am remarcat jucând și am întrebat despre el și îmi spuneau de Mexic. Bine, Mexic atunci. I-a rămas. La mașină are Mexic. MXC”.

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
EXCLUSIV Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
07:00
Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală