Darius Olaru joacă la FCSB din 2020 și ajuns căpitan al echipei. Pentru prestația sa, Gigi Becali a vrut să-i mărească salariul, dar jucătorul nu i-a răspuns mai mult timp la telefon. Episodul a fost dezvăluit de oficialul echipei roș-albastre, Mihai Stoica.

Darius Olaru câștigă în jur de 20.000 de euro lunar la FCSB, fără a contabiliza și primele de obiectiv.

FCSB joacă diseară, de la ora 20:30, cu Petrolul, în etapa 17 a Superligii. Roș-albaștri sunt pe locul 9, 20 de puncte, iar „lupii” sunt pe locul 14, 15 puncte, în Superliga.

Gigi Becali voia să-i mărească salariul, dar jucătorul de la FCSB nu-i răspundea la telefon

„L-a căutat Gigi la telefon să-i mărească salariul și el nu i-a răspuns. Nu i-a răspuns câteva zile. I-am spus că-l caută Gigi. Că nu are numărul. Ăsta-i numărul, ia-l. Deci nu a sunat el înapoi, nea Gigi m-ai căutat să-mi dai bani în plus? El e un tip deosebit. Toți jucătorii se plâng, de regulă, că iau bani puțini. Fiecare se vede mai bun decât este, unii se văd chiar cum sunt și-s buni. Și sunt mulți care merită mai mult, probabil.

Pe Olaru nu l-am auzit niciodată să aibă acest discurs. În schimb, l-am auzit spunând că sunt oameni care câștigă foarte puțin și care se chinuie să muncească. Noi suntem binecuvântați că avem serviciile astea, că suntem fotbaliști, că luăm atâția bani. Și avea salariul mai mic decât îl are acum”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Altfel, președintele clubului roș-albastru a dezvăluit, pentru aceeași sursă, și porecla pe care o are Darius Olaru: „E altceva, Mexic e altceva. Mexic e porecla lui de când era mic. Nu știu de ce. Eu am preluat-o de când l-am remarcat jucând și am întrebat despre el și îmi spuneau de Mexic. Bine, Mexic atunci. I-a rămas. La mașină are Mexic. MXC”.