Gigi Nețoiu și Florin Marin au fost apropiați, omul de afaceri fiind cel care l-a adus pe regretatul antrenor la Rocar, Craiova, Dinamo sau FC Voluntari.

Florin Marin a încetat din viaţă, joi, la 72 de ani. Era internatla ATI, având mai multe afecțiuni.

A jucat la Rapid, Steaua, FC Argeş, Gloria Buzău şi Inter Sibiu și a antrenat echipe ca Rapid, Farul Constanţa, Ceahlăul Piatra Neamţ, FC Naţional, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra Ploieşti, Petrolul Ploieşti, Jiul Petroşani, Dacia Mioveni, Astra Giurgiu, Oţelul Galaţi, ACS Poli Timişoara sau FC Voluntari.

Gigi Nețoiu, declarații emoționante după decesul lui Florin Marin

„Plâng de când am auzit, chiar nu îmi vine să cred că s-a întâmplat așa repede, mai ales că este omul cu care eu am muncit cel mai mult în fotbalul românesc, ani de zile a fost alături de mine la echipele pe care le-am condus, în special la Craiova.

Anul trecut în noiembrie l-am adus la Voluntari, a stat și pe bancă. Apoi s-a retras, a făcut pasul în spate. În primăvară am vrut să-l duc să se opereze pentru problemele de oase pe care le avea, dar pur și simplu nu a vrut.

Nu a vrut să mai trăiască, asta este părerea mea, pentru că am vrut să-l ajut și să facem tot ce trebuie, dar s-a opus de fiecare dată. Florin nu a vrut să mai trăiască. Îmi pare foarte rău, condoleanțe familiei și tuturor apropiaților!”, a declarat Gigi Nețoiu, la Fanatik.

„Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă. Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră” arată siteul frf.ro.