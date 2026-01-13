Gino Iorgulescu reacționează virulent după interviul incendiar al lui Mario: „A părăsit necontrolat clinica. E o persoană cu dizabilități”

Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, a reacționat imediat după declarațiile controversate oferite de fiul său pentru publicația CANCAN.ro. Președintele LPF a precizat că, la momentul realizării interviului, Mario Iorgulescu ar fi părăsit necontrolat clinica unde era internat, fără tratament și fără supraveghere medicală.

„Menționez că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în afara oricărui cadru medical, după ce a părăsit necontrolat clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere de specialitate, motiv pentru care afirmațiile făcute de acesta nu pot fi luate în considerare sub nicio formă, fiind rezultatul unei stări de dezorganizare psihică și delir, incompatibilă cu exprimarea unei voințe lucide”, a declarat Gino Iorgulescu în comunicatul transmis.

Gino Iorgulescu: „Fiul meu este o persoană cu handicap”

Gino Iorgulescu a sublinia că fiul său, Mario, nu ar trebui tratat ca un subiect de presă, ci ca o persoană cu dizabilități, care are dreptul la protecție și demnitate.

„Subliniez cu toată responsabilitatea că fiul meu nu este un subiect de presă, nu este un „personaj public” în sensul exploatării senzaționaliste, ci este o persoană cu handicap, cu certificat de dizabilitate recunoscut atât în Italia, cât și în România, care are dreptul fundamental la demnitate, viață privată și protecție împotriva stigmatizării”, a precizat șeful LPF în comunicat.

Mario Iorgulescu, căutat internațional și condamnat la 8 ani de închisoare în România

În prezent, Mario Iorgulescu este căutat de autoritățile române, după ce Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei, în urma condamnării sale la opt ani de închisoare pentru lipsire de libertate.

