Giovanni Becali știe care e planul lui Gică Hagi! „Dacă FRF va întârzia prea mult...El încă își caută echipe"
Giovanni Becali, cunoscut impresar, a vorbit despre vechiul său prieten Gică Hagi, cel care și-a vândut acțiunile de la Farul și e aproape de a deveni selecționerul României.

Naţionala va juca barajul pentru CM 2026 cu Turcia, la Istanbul. La acest meci și eventual la finala pentru locul de Mondial, dacă învingem joi Turcia, Mircea Lucescu va sta pe banca tehnică, dar apoi postul poate fi preluat de Gică Hagi, cel care și-a cedat acțiunile de la Farul lui Gică Popescu.

Dar, Giovanni Becali anunță că „Regele” poate discuta și cu echipe de club, iar dacă federalii nu grăbesc o ofertă concretă, Hagi, 61 de ani, s-ar putea orienta către o formație puternică din străinătate. Dar Ilie Dumitrescu, fost membru al Generației de Aur și actual federal, ar fi cel care ar trata ca Hagi să vină selecționer.

Giovanni Becali știe care e planul lui Gică Hagi

„E singura noastră speranţă, cu el (n.r. – Mircea Lucescu), îţi dai seama. Probabil va fi înlocuit chiar dacă se va merge la turneul final, cred că nu va continua, pentru că are o vârstă, pentru că a trecut prin problemele astea medicale şi cred că nu îi vor face bine, în continuare, alte şi alte emoţii. Sunt destule aceste două meciuri, dacă cumva trece de ele.

Gică n-a făcut asta (n.r. – să-şi vândă mare parte dintre acţiunile de la Farul) doar pentru echipa naţională. Gică încă își caută echipe. Dacă FRF va întârzia prea mult, Gică poate să aleagă, sunt echipe care deja, în aprilie-mai, îşi programează viitorul antrenor, Gică i-a cedat lui Gheorghe Popescu toată societatea, nu se bagă la nimic, poate la vreo Adunare, dar în ceea ce priveşte antrenorii va fi departe. Ieri am mâncat cu el şi mi-a zis că nu mai are absolut nimic de-a face cu clubul. Doar că e opera lui, e copilul lui. Acolo va fi Gică Popescu tare şi mare. Ianis Zicu sper să continue”, a declarat Giovanni Becali, potrivit orangesport.

„Sunt discuţii prin Ilie Dumitrescu”

„Eu cred, bănuiesc că deja nişte discuţii, probabil prin Ilie Dumitrescu, sunt făcute. Important e să ajungă la un numitor comun. Gică s-a plictisit de a fi proprietar, vrea să fie antrenor. Îl vedeţi la un club sau la o naţională, că sunt joburi diferite. Eu cred că sunt semnale puternice şi de la naţională, pentru că Mircea Lucescu nu mai poate continua. Indiferent dacă mergem la Mondial, nu ştiu dacă va mai continua, pentru că e vorba, în primul rând, de sănătatea lui.

Hagi a plecat de la naţională pentru că a fost încăpăţânat. E şi o reparaţie pentru Gică să revină după 25 de ani la naţională. A plecat după meciul cu Slovenia. A plecat pentru că a fost el încăpăţânat, nu l-a dat nimeni afară, asta îţi spun eu. Mircea Sandu nu l-a dat afară, continua cu Gică. Cine ştie ce carieră ar fi avut Gică dacă ar fi continuat atunci, nu mai vreau să vorbesc”, a mai spus acesta.

