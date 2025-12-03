Ilie Năstase, la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli. Ce mesaj a transmis Ion Țiriac

Ilie Năstase merge la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli, legendă a tenisului italian. De-a lungul carierei, „Nasty” spune că atât el, cât și Ion Țiriac au primit ajutor din partea marelui jucător din peninsulă. Cel mai mare tenismen român din istorie a oferit o reacție pentru PROSPORT după dispariția lui Pietrangeli, la vârsta de 92 de ani.

De Ziua Națională a României, Ilie Năstase (79 de ani) s-a aflat la Milano, iar marți dimineață, pe 2, primul lider din istoria ATP a pornit spre Roma, pentru a lua parte la funeraliile lui Nicola Pietrangeli.

Ce relație a avut Pietrangeli cu Năstase și Țiriac

Nicola Pietrangeli este singurul italian inclus în International Tennis Hall of Fame. De asemenea, fost primul jucător din țara sa învingător într-un turneu de Grand Slam, la Roland Garros.

Ilie Năstase a declarat pentru ProSport că, la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli, îl va reprezenta și pe Ion Țiriac. De altfel, fostul lider mondial a explicat că a primit chiar din partea miliardarului român „mandatul” de a participa la ceremonia la care va participa și prințul Albert de Monaco.

„Sunt la Milano, am fost la Consulatul de la Milano. Plec de aici la Roma, la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli. Domnul Țiriac nu poate veni, dar m-a trimis pe mine”, a precizat Ilie Năstase.

Printre altele, „Nasty” a mai dezvăluit că Nicola Pietrangeli i-a ajutat în carieră atât pe el, cât și pe Ion Țiriac, primind sprijin într-o perioadă în care românii se descurcau mai greu cu procurarea echipamentelor de joc.

„La începutul carierei, Nicola Pietrangeli a fost primul tenismen pe care l-am întâlnit, ca și jucător mai important. Cred că era în 1966, la Roma. Aveam 20 de ani. Ne-a ajutat foarte mult și pe mine și pe Ion. Tatăl lui era reprezentantul firmei Lacoste. Noi nu prea aveam echipament și ne-a oferit chipament. Țin minte că acela a fost primul meu echipament.

Eram prieteni foarte buni. Vine și prințul Albert de Monaco la Roma, la înmormântare”, a adăugat Ilie Năstase.

„Cea mai frumoasă amintire?”

Cu ani în urmă, Pietrangeli a vorbit într-un interviu despre relația sa cu cei doi mari jucători români de tenis. Întrebat care a fost cea mai frumoasă amintire a sa, italianul a răspuns fără să stea pe gânduri:

„Cea mai frumoasă amintire? Serile pe care le petreceam la tavernele din Travestere (n.r. – cartier din Roma) cu Țiriac, Năstase și Manolo Santana.

Acum n-ar fi posibil, Federer si Djokovic n-ar face niciodată asta! Dacă și-ar dori să iasă împreună la masă, ar trebui să aducă cu ei înca 10 oameni din staff. Astăzi, jucătorii de tenis trăiesc cu echipele lor, doar în hoteluri și avioane”.

Nicola Pietrangeli este considerat cel mai mare jucător din istoria tenisului italian, cel puțin până la retragerea din activitate a lui Jannik Sinner, noul campion pe care îl propune peninsula.

