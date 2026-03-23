Naţionala României de handbal masculin, cvadruplă mondială, a ajuns una dintre cele mai slabe reprezentative în acest sport.

„Tricolorii” au fost învinși fără drept de apel duminică, la Buzău, de reprezentativa Turciei, scor 37-31 (21-16), în meciul retur pentru calificarea în faza a treia a preliminariilor europene ale Campionatului Mondial din 2027.

Handbalul românesc în colaps! Eșec cu Turcia și selecționerul Buricea „afon” în regulament: „Nu se poate așa ceva”

Elevii lui George Buricea au pierdut şansa de a lupta pentru turneul final în faţa propriilor fani, la un gol diferenţă după ce în tur câştigase la 5 (37-32 la Istanbul, 31-37 la Buzău).

Principalii marcatori ai partidei au fost Raţă 5 goluri, Radu 4, pentru România, respectiv Pehlivan 10, Yildiz 9, pentru Turcia.

În turul III s-au mai calificat Grecia, Slovacia, Israel, Muntenegru, Serbia, Polonia şi Bosnia. Turcia va întâlni Norvegia pentru un loc la Mondial.

„Am crezut poate că va fi ușor după victoria din tur. Turcia a jucat foarte bine, iar noi foarte slab. Poarta a fost slăbuță și așa le-am dat încredere. E o rușine, dar oricum Turcia n-are nicio șansă în fața Norvegiei.

La ce am văzut în acest meci, Mihai Popescu n-ar fi trebuit să se lase. Problema numărul unu a fost poarta, mai ales că ne-a lipsit și Ionuț Iancu”, a mărturisit Vasile Stângă pentru ProSport.

Gațu: „Am ajuns jos rău de tot, iar aici ne-au dus interesele unora cărora nu le-a păsat de handbal”

„Sunt total dezgustat și șocat. Asta simt acum și nu pot să cred când văd în ce hal am ajuns cu handbalul românesc noi cei care am fost de patru ori campioni mondiali. Se rășucesc în mormânt marii noștri tunari Gheorghe Gruia și Bibi Birtalan. Nu se poate așa ceva.

Să câștigi în Turcia, dar să joci în halul ăsta pe teren propriu e de neimaginat. Am ajuns jos rău de tot, iar aici ne-au dus interesele unora cărora nu le-a păsat de handbal, ci doar de ei. Nu se poate așa ceva”, a spus și Cristan Gațu pentru aceeași sursă.

Cu doar 33 de secunde înainte de final, selecționerul Buricea a solicitat time-out, unde a fost convins că la o diferență de 5 goluri naționala noastră este calificată. A solicitat chiar ca elevii săi să tragă de timp, să meargă cu faza până la limita prepasivului.

„Cât a fost scorul în tur? 32-37? La 5 goluri diferență ne calificăm noi!”, a țipat selecționerul Buricea la ultimul time-out din meci.