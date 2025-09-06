Prima pagină » Sport » Selecționerul Canadei jubilează: „E cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian”

06 sept. 2025
Selecționerul Canadei Jesse Marsch a spus că victoria cu România, din amicalul de vineri seara de pe Arena Națională, e cea mai mare din istoria fotbalului canadian cu o echipă din Europa.

În meciul România – Canada, 0-3, au marcat Jonathan David (11), Ali Ahmed (22) și Niko Sigur (77).

Ce a declarat căpitanul naționalei Nicolae Stanciu, după România – Canada, 0-3.

Mircea Lucescu, supărat după România – Canada, 0-3: „De unde să chem alt atacant?”.

„Cred că este prima victorie pe care Canada o obține cu un adversar din Europa în deplasare din 2009 încoace. Și cred că este cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian. Deci, este o victorie specială pentru noi și încă un pas pe calea de a ne asigura că vom fi o echipă cu adevărat bună vara viitoare. Dar mai avem mult de lucru pentru a fi echipa care ne dorim să fim la Cupa Mondială.

Cred că în general am avut un început de meci foarte bun, marcând cele două goluri repede. Dar cred că am dictat și tonul jocului, îngreunând astfel evoluția României. Cred că asta a fost foarte important. În a doua repriză, am menținut același nivel și cred că schimbările pe care le-am făcut au ajutat cu adevărat. De asemenea, unele dintre schimbările tactice au fost utile. Deci, per total pot spune că am făcut un joc complet azi. Iar apoi Max (n.r. – portarul Max Crepeau), evident că a făcut niște parade mari în a doua repriză, dar el a fost constant tot meciul, a luat decizii bune când a fost nevoie.

Noi, ca echipă națională a Canadei, suntem conștienți că nu suntem pe o forță pe plan mondial pe care mulți să o ia foarte în serios. Dar știm că avem o echipă bună, iar stilul de joc valorifică din plin calitățile jucătorilor noștri. Suntem foarte atletici, suntem foarte dinamici. În plus, avem mulți jucători care apar acum pe scena internațională. Așa că eu cred că trebuie să apreciem ce se întâmplă cu echipa națională a Canadei. Noi am respectat cu adevărat România azi. Știam la ce sunt buni adversarii, știam cum ne pot pune în dificultate. În plus, am avut un plan de meci bun pe care jucătorii l-au urmat. Cred că România este o echipă foarte bună. Și, în cele din urmă, toți știm că inima fotbalului este în Europa. Și de aceea mulți dintre jucătorii noștri vor să joace aici și de aceea am vrut și eu să antrenez aici”, a declarat Jesse Marsch.

