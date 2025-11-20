Turcia-România, în play-off-ul de calificare la CUPA MONDIALĂ din 2026

România și-a aflat adversara din play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Din păcate, nu am avut noroc, în condițiile în care echipa națională a picat cu Turcia, iar partida decisivă se va juca la Istanbul, într-un infern creat de „otomani” pentru orice formație care vine acolo să înfrunte „Semiluna”.

La sediul FIFA de la Zurich, în Elveția, s-au tras la sorți, joi, 20 noiembrie, meciurile primei faze a play-off-ului de calificare la Cupa Mondială. Trupa pregătită de Mircea Lucescu va întâlni Turcia pentru un loc în finala care asigură prezența la turneul final din 2026.

UPDATE ora 14:40. Turcia-România în barajul de calificare la C.M. 2026

Turcia – România se joacă în 26 martie 2026, la Istanbul, pe terenul adversarei „tricolorilor”.

Dacă va trece de Turcia, „naţionala” României va întâlni în finala pentru un loc la Cupa Mondială învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Acest meci va avea loc tot într-o manșă unică, peste numai 5 zile, în data de 31 martie.

Conform tragerii la sorți, România va disputa în deplasare și finala play-off-ului. Astfel, dacă trecem de Turcia, ne așteaptă o partidă fie în Slovacia, fie în Kosovo.

Cu cine poate pica România

România se află în urna a 4-a, alături de Suedia, Macedonia de Nord și Irlanda de Nord. Toate aceste formații au ajuns în această fază prin intermediul Ligii Națiunilor.

„Tricolorii” vor întâlni în semifinale una dintre echipele din urna 1, acolo unde se află cele mai bine clasate naționale, conform coeficienților FIFA:

Italia

Danemarca

Turcia

Ucraina

Indiferent de numele adversarei, semifinala din martie 2026 se va disputa în deplasare, pe terenul favoritei.

Dacă România se califică în finala play-off-ului, va juca împotriva învingătoarei unei semifinale în care intră echipe din urnele 2 și 3. Gazda acestei partide va fi stabilită tot astăzi, prin tragere la sorți.

Celelalte urne arată astfel:

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Cum am ajuns la barajul pentru C.M. 2026

România a terminat preliminariile europene de calificare la C.M. 2026 pe locul 3, în urma Austriei și Bosniei. Echipa antrenată de Mircea Lucescu a ratat calificarea directă, dar a avut asigurată prezența la baraj prin intermediul Ligii Națiunilor, acolo unde și-a câștigat grupa din care a făcut parte.

Accesul în această fază a fost posibil după ce câștigătoarele grupelor A și B din Liga Națiunilor s-au calificat direct sau au ocupat primele două locuri în preliminarii. Astfel, au fost eliberate mai multe locuri de baraj, unul dintre ele revenind României.

