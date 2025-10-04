Prima pagină » Sport » Ianis Hagi, debut de senzație pentru Alanyaspor în depasarea cu Genclerbirligi. Internaționalul român a deschis scorul în minutul 14

04 oct. 2025, 15:55, Sport
Ianis Hagi a deschis scorul, în minutul 14, în meciul disputat de Alanyaspor în deplasare cu Genclerbirligi (Turcia). În a patra apariție a sa alături de echipă, mijlocașul tricolor a executat perfect o lovitură liberă, cu piciorul stâng, de la 22 de metri, marcând primul său gol pentru echipa turcă.

De altfel, fiul lui Gheorghe Hagi, care evoluează pe postul de winger stânga, a început în premieră ca titular la echipa unde a ajuns în această toamnă. Vă reamintim că Ianis Hagi a rămas liber de contract, după despărțirea de Glasgow Rangers, iar în vara lui 2025 a semnat cu Alanyaspor.

Sportivul român în vârstă de 26 de ani a fost convocat de Mircea Lucescu la Naționala României pentru partidele cu Republica Moldova și Cipru, arată ProSport.ro.

Echipele de start Genclerbirligi – Alanyaspor

  • Genclerbirligi (5-4-1): Erenturk – Pereira, Zuzek, Goutas, Kelven, Dursun – Gurpuz, Ulgun, Dele-Bashiru, Onyekuru – Niang
  • Rezerve: Akkan, Ayaz Ozcan, Aydar, Csoboth, Hanousek, Mimaroglu, Onur, Osmanoglu, Uzum, Velho
  • Antrenor: Huseyin Eroglu
  • Alanyaspor (3-4-2-1): Taskiran – Lima, Aliti, Akdag – Ruan, Makouta, Maestro, Ozdemir – Kaya, Ianis Hagi – Mounie
  • Rezerve: Aksoy, Bruno Viana, Celik, Elia, Hwang Ui-Jo, Janvier, Keskin, Ozyurt, Paulo Victor, Yalcin
  • Antrenor: Joao Pereira

Ianis Hagi, un jucător de valoare

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, susținea despre fiul lui Gheorghe Hagi că este unul dintre jucătorii importanți penru prima reprezentantivă.

„Dacă stai bine să te gândeşti, Ianis, când a jucat, a şi decis anumite calificări. A jucat, a făcut 2-1 şi ne-a liniştit pe toţi atunci. Nu am mai stat cu inima în gât că e 1-1 şi că se putea întâmpla orice. A marcat, a jucat bine. Ianis e un jucător de valoare. E un jucător care face parte din galeria celor care pot decide un meci în orice moment”, a declarat Mihai Stoichiță, conform as.ro.

