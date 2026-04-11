FC Hermannstadt a învins Farul, 1-0, golul fiind marcat de Luca Stancu în minutul 90+3. După această înfrângere antrenorul constănțenilor Ianis Zicu a anunțat că vrea să plece de la echipă.

Dar, după anunțul tehnicianului, ca urmare a eșecul din partida din etapa a patra a play-out-ului Superligii, Gheorghe Popescu, preşedintele clubului, a spus că ar vrea ca Ianis Zicu să continue pe banca tehnică.

Farul are două înfrângeri consecutive, cu 0-1, cu Unirea Slobozia și Hermannstadt, fiind pe locul cinci în play-out.

Ianis Zicu vrea să plece de la Farul. „Trebuie un şoc la echipă. Nu țin de scaun”. Ce spune președintele clubului

„Este dureros, frustrant ţinând cont că am avut oportunităţi să deschidem scorul. Din păcate deja lucrurile sunt de ceva timp de această manieră. Am pierdut jocuri şi puncte nemeritat. Cred că la momentul ăsta cel mai bine e să existe un anumit şoc la echipă.

În România lucrul ăsta este cel care ajută (n.r. plecarea antrenorului). La cât iubesc eu echipa şi clubul şi tot ce înseamnă fotbalul constanţean mă gândesc şi la asta. Clubul trebuie să fie mai presus de oricine. Am avut tot ce mi-am dorit aici, din păcate nu am reuşit multe lucruri pe care mi le-am propus la începutul sezonului.

Nu sunt genul de antrenor care am ţinut vreodată unde am fost de vreun scaun. Am muncit, mi-am dorit. Din păcate vibe-ul şi energia simt că nu sunt de partea noastră. Consider că e momentul oportun pentru club să poată să meargă mai departe şi să găsească soluţia pentru că meciul următor este peste 10 zile.

În momentul acesta există un singur lucru: Farul să se salveze cât mai repede din punct de vedere matematic. În acest moment simt o epuizare psihică. Mi-am dorit mult mai mult, nu am reuşit.

Mă simt epuizat emoţional pentru ce a fost în ultima perioadă. Din păcate lucrurile nu funcţionează. Consider că e momentul ca eu să fac un pas în spate”, a declarat Ianis Zicu, la Digi Sport.

„M-aş bucura să se liniştească şi să rămână”

Gică Popescu, preşedintele de la Farul, a anunțat: „Vom vorbi, important e să se liniştească, să nu ia o hotărâre atât de importantă. Să vedem cum mergem înainte.

Am pierdut total nemeritat, am făcut o primă repriză foarte, foarte bună. Acea greşeală ne-a făcut să luăm gol şi să pierdem. În acest moment trebuie să dăm dovadă de unitate, să mergem înainte.

Mie îmi dă motivaţie şi speranţă că am jucat foarte bine în prima repriză. Deci, nu trebuie să luăm hotărâri atât de importante la supărare. Vom analiza, vedem zilele următoare ce-i de făcut.

Întotdeauna am fost pentru continuitate. Ştiţi foarte bine, acum o lună am spus că mergem cu el până la finalul sezonului. Eu m-aş bucura să se liniştească şi să rămână, pentru că aşa e normal”.