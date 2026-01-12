Ce mare campioană din România a refuzat un milion de dolari de la arabi. „Țara mea am reprezentat-o”

Una dintre cele mai mari campioane din sportul românesc a avut ocazia să concureze pentru o altă țară, dar a refuzat, scrie PROSPORT. I s-a pus pe masă o ofertă financiară cum n-a mai avut vreodată – contract de un milion de dolari -, însă nu a dat curs, deși recunoaște că tentația era mare.

După o carieră de excepție în gimnastică, Monica Roșu a acceptat să vorbească deschis despre un subiect mai puțin cunoscut.

Ce țară a vrut-o pe Monica Roșu

Monica Roșu este dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Atena, ca să enumerăm doar „vârful” performanțelor sale sportive.

Ea a avut ocazia de a concura pentru Emiratele Arabe Unite, dar nu a dat curs ofertei primite. Discuțiile au avut loc chiar după succesul de la Atena, când, spune Roșu, EAU au contactat-o și i-au pus pe masă o ofertă de un milion de dolari.

Chiar dacă suma era una uriașă, problemele medicale au împiedicat-o pe marea gimnastă să concureze pentru arabi. În plus, ea își dorea să reprezinte România și să câștige acești bani sub steagul țării sale.

„Ar fi vrut să mergem să concurăm pentru Emirate. Din păcate, spatele nu mi-a mai putut permite să fac treaba aceasta. Ni s-a propus să mergem să ne antrenăm acolo, iar la următorul ciclu olimpic să concurăm pentru Emirate. (Ai fi acceptat asta?) Nu știu (n.r. râde). Nu știu, ar fi fost o provocare, dar au intervenit altele, nu știu ce s-ar fi întâmplat.

Dar mi-ar fi plăcut să câștig milionul de dolari la noi, în România. Pentru România am concurat, țara mea am reprezentat-o. Chiar dacă a scris «Monica Roșu», sub a fost steagul României, a fost intonat imnul României, de ce să merg să fac banii ăștia pentru o altă țară?”, a povestit Monica Roșu, potrivit prosport.ro.

Gimnastica, un sport care cere sacrificii

Gimnastica este un sport care cere foarte multe sacrificii, iar Monica Roșu a vorbit pe larg despre cât de greu i-a fost.

„Îți spun doar atât: sportul de performanță cere sacrificii și duritate, în special gimnastica. Mi-ar fi plăcut și mi-ar plăcea ca gimnastică să se poată face cu «te rog, frumos, hai să mai facem un element!«, cu «dacă vrei». Din păcate, nu se poate. Evident, trebuie să știi să dozezi absolut tot. Trebuie să fii calm, și blând, dar, în sine, performanța cere și duritate”, a mai povestit Monica Roșu.

