Când revine Adrian Șut pe teren/Gigi Becali, decizie de ultim moment: schimbare majoră în primul „11” la FCSB

Accidentat în minutul 80 al meciului cu Cipru, de la Nicosia, terminat la egalitate de „naționala” României, scor 2-2, mijlocașul Adrian Șut a aflat câte zile va lipsi de pe teren. Situația internaționalului celor de la FCSB nu pare atât de gravă, așa cum anunțase Mihai Stoica.

Șut nu a rezistat decât 5 minute în partida cu Cipru, fiind înlocuit de selecționerul echipei naționale cu Florin Tănase, colegul său de la FCSB.

MM Stoica: „Se simte bine, probabil că…”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a vorbit despre starea fotbalistului, la Prima Sport. Cu toate că săptămâna trecută anticipase o perioadă mai mare de convalescență, precizând că rezultatul controlului amănunțit nu a fost deloc bun, MM a revenit cu vești bune.

Șut nu a făcut parte din lotul „roș-albaștrilor” pentru deplasarea de la Miercurea Ciuc (1-1 cu Csikszereda) și va mai rata doar partida cu FC Botoșani, din 19 septembrie.

Potrivit oficialului FCSB, mijlocașul ar urma să fie apt pentru duelul cu Go Ahead Eagles, primul din grupele Europa League, programat în data de 25 septembrie.

„Șut se simte bine, probabil că doar meciul cu Botosani va mai lipsi.

Este ultimul meci la care trebuie să ni se dea circumstanțe atenuante. Este ceva inexplicabil. Am jucat numai noi până când am dat gol, în minutul 55. După care a venit pasul înapoi pe care nimeni nu l-a solicitat, pe care jucătorii cu experiență nu au voie să îl facă. Așa a fost șocul cu Shkendija, am luat gol și nu am mai jucat nimic. Acum, din minutul 55 până în minutul 82 am făcut pasul înapoi. Am jucat cu o defensivă improvizată.

Nu știu dacă va fi revoluție sau nu (n.r. – referitor la declarațiile lui Gigi Becali). A spus de multe ori că vrea să mai cumpere, probabil că jucătorii care nu vor da randament sunt în pericol să fie scoși de pe listă, dacă își duce până la capăt amenințările. Eu cred că acești fotbaliști, timp de 2 ani, au dominat competiția internă și au obținut performanțe remarcabile în Europa. Cred că se pot restarta”, a declarat Mihai Stoica.

Becali schimbă primul „11”

Pe de altă parte, gsp.ro scrie că Gigi Becali are de gând să schimbe primul „11” la FCSB: concret, latifundiarul din Pipera intenționează să-l reprofileze fundaș central pe Baba Alhassan (25 de ani), care joacă mijlocaș.

Din cauza rezultatelor dezamăgitoare, Becali i-a luat la țintă și pe „stoperi”, Mihai Popescu fiind una dintre țintele preferate ale patronului.

Astfel, se pare că inovația antrenorului neoficial al campioanei este plasarea lui Alhassan în apărare, lângă Ngezana. „Chiar mi-a plăcut cum a jucat”, l-a lăudat Becali pe Baba Alhassan după deplasarea de la Miercurea Ciuc.

Adus la FCSB în ianuarie 2024, Baba Alhassan a adunat 79 de meciuri în tricoul „roș-albastru”, marcând 2 goluri și oferind 4 pase decisive. Mijșocașul ghanez este cotat la un milion de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt

„O să fac o restructurare. În atac, Bîrligea va juca în stânga, Politic în dreapta, iar vârf Alibec sau Thiam, depinde cum se simt”, a transmis Becali, după semieșecul de la Miercurea Ciuc.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce s-a întâmplat pe gazon, imediat după remiza dintre Csikszereda și FCSB, 1-1. „E ultima dată!”

Gigi Becali, intrare de „roșu” după Csikszereda – FCSB 1-1: „Echipă de Divizia B! Adio, play-off!”

Benfica, mesaj clar după ce a AFLAT de „româneasca” lui Gigi Becali. „Nu putem fi păcăliţi”

UEFA schimbă regulamentul. FCSB a făcut scandal, iar acum este permis acest lucru