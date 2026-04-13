Inter a câștigat dramatic cu Como și e aproape campioană în Serie A. Cristi Chivu, înțepături pentru Conte și Allegri

Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, a câștigat cu 4-3 meciul cu Como din etapa 32 din Serie A, după ce a revenit de la 0-2.

Como a condus cu 2-0, goluri Valle ’36 şi Paz ’45, iar Inter a marcat de patru ori, prin Thuram ‘45+1, ’49, Dumfries ’59, ’72. Como a înscris şi pe final, prin Da Cunha, din penalty în minutul 89, dar milanezii au reușit să câștige și sunt pe primul loc în clasament, 75 de puncte.

Inter are avantaj de nouă puncte în fruntea clasamentului și mai sunt șase etape până la finalul sezonului. După joc, Chivu i-a înțepat pe rivalii Antonio Conte, antrenorul lui Napoli, și Max Allegri, tehnicianul lui AC Milan.

Inter are nouă puncte peste Napoli și 12 față de AC Milan, rivalele în lupta pentru titlu.

„O să mă iau după colegii mei (n.r. Conte și Allegri) care vorbesc despre calificarea în Champions League și o să spun că ne apropiem de obiectivul nostru. Matematica spune că încă nu suntem campioni. Nu a fost ușor, știam asta. Ne-am confruntat cu o echipă care luptă pentru ceva important (n.r. ultimul loc în Champions League) și a demonstrat asta în prima repriză. Am fost conduși cu două goluri, am marcat unul important care ne-a dat încredere. În a doua repriză ne-am schimbat atitudinea.

Am dat dovadă de caracter și, în final, chiar dacă nu a fost ușor, am reușit. În dimineața meciului ne-am antrenat doar pentru faze fixe. Sunt ocazii importante de valorificat. Avem atacanți grozavi, așa că este important să lucrăm la aceste detalii. Este o victorie care arată o mare maturitate. Cu 6 meciuri rămase de jucat, trebuie să ne creștem ambițiile și să intrăm pe teren știind că ne putem mări avantajul. În prima repriză am fost puțin surprinși de intensitatea lor, dar am reacționat ca o echipă matură care vrea să fie competitivă până la capăt”, a declarat Cristi Chivu, conform FC Inter News.