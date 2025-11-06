CHIVU, direct în istoria lui Inter Milano. Ce a scris Gazzetta dello Sport despre performanța românului

Inter Milano, formație antrenată de Cristi Chivu, s-a impus cu 2-1 în etapa a patra a fazei grupelor din UEFA Champions League. Grație acestui succes, antrenorul român a intrat direct în istoria clubului „nerazzuro”.

După meci, jurnaliștii italieni au dat verdictul despre „Interul lui Chivu”, așa cum se vorbește acum de echipa de pe „Meazza”.

Ce spun italienii despre Chivu

Inter s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Kairat Almaty prin golurile marcate de Lautaro Martinez și Carlos Augusto, în timp ce reușita oaspeților i-a aparținut lui Ofri Arad.

Tehnicianul român are de ce să fie bucuros, victoria de miercuri seară fiind al patrulea succes consecutiv în grupele UEFA Champions League, un record bifat de italieni în această competiție. Presa peninsulară reamintește că niciodată Inter nu a mai reușit atâtea victorii la rând în grupele UCL.

„Inter câștigă cu dificultate, dar face 4 victorii din 4: Lautaro și Carlos o răpun Kairat!”, a titrat Gazzetta dello Sport, cel mai prestigios ziar de sport din lume.

Lautaro Martinez, vedeta argentiniană a Interului, a deschis scorul chiar înainte de pauză, în minutul 45, dar oaspeții au pus presiune la reluare și au reușit să restabilească egalitatea în numai 10 minute, prin Ofrid Arad. Team-ul interist nu a cedat și, în minutul 67, Carlos Augusto a profitat de o pasă primită de la Esposito marcând pentru 2-1, scor final.

Chivu: „Îmi asum greșeala, este o lecție”

„Chiar și când era 2-1, am avut multă posesie cu fundașii centrali, pasând mingea portarului. Trebuia să facem acțiuni mai simple și să exploatăm spațiile. Ne-a lipsit calitatea și claritatea, am devenit agitați. Nu era momentul potrivit să facem anumite lucruri.

Înțeleg și știu, am jucat astfel de meciuri. Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce nu am reușit să transmit – nu am reușit să îi motivez, am eșuat, nu i-am făcut să înțeleagă importanța partidei. Poate unii i-au subestimat pe adversari. Pentru mine este o lecție. Trebuie să fiu un antrenor mai bun, trebuie să le transmit dorința și pasiunea”, a comentat Chivu la finalul meciului.

Despre schimbarea lui Lautaro, el a spus: „A fost ceva stabilit de comun acord. Am vrut ca el să conducă echipa în prima repriză”.

În următoarea etapă din Ligă, Inter va juca împotriva celor de la Atletico Madrid, în deplasare, pe 26 noiembrie, apoi cu Liverpool, acasă, pe 9 decembrie, cu Arsenal Londra, tot acasă, pe 20 ianuarie, și va închide campania grupelor cu un meci la Dortmund, cu Borussia.

Primele 8 echipe merg în optimile de finală, iar locurile 9-24 merg în faza de play-off/knock-out.

În sezonul trecut, Inter a jucat finala, fiind zdrobită de PSG, scor 0-5.

