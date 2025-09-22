Inter Milano continuă seria victoriilor în campionat. Ce SCHIMBĂRI a făcut Cristi Chivu

Echipa Inter Milano, antrenată de tehnicianul român Cristian Chivu, a obţinut a doua victorie în campionat pe teren propriu.

Etapa a patra din Serie A a venit cu o victorie pentru Chivu, după dezamăgirile precedente (4-3 cu Juventus și 1-2 cu Udinese). În fața nou promovatei Sassuolo, Inter s-a impus cu 2 la 1, la capătul unui meci preserat cu multe erori.

Inter a deschis scorul după 14 minute de joc, prin Federico Dimarco, care a fost servit perfect de Petar Sucic. Milanezii au intrat cu avantaj la pauză, iar în repriza secundă au atacat cu disperare buturile apărate de Arijanet Muric.

În minutul 81, Carlos Augusto șutează spre poartă, dar mingea este deviată de fundașul Tarik Muharemovic, iar reușita este trecută drept autogol. Oaspeții au redus din handicap în minutul 84 prin Walid Cheddira, care a înscris facil datorită unui schimb de pase cu Domenico Berardi.

Mijlocaşul român Daniel Boloca a fost rezervă la Sassuolo. În ultimele 5 meciuri, antrenorul Fabio Grosso nu a contat pe serviciile lui Boloca, acesta fiind de asemenea rezervă în meciul cu Lazio, câștigat de Sassuolo, iar în celelalte partide a fost introdus pe teren în repriza secundă, fără rezultate notabile.

Ce schimbări tactice a făcut Chivu

Chivu a făcut două mutări importante la acest meci. L-a lăsat rezervă pe căpitanul Lautaro Martinez, care nu își găsește forma în ediția din actualul sezon și l-a înlocuit în poartă pe veteranul Yann Sommer cu Josep Martinez.

Inter a început sezonul cu un succes categoric pe San Siro în faţa lui Torino FC (5-0). Ceea ce se anunța dominația clubului din Milano, după un start promițător, a fost urmată de două înfrângeri.

După reușita din Liga Campionilor, unde Inter a învins cu 2 la 0 în deplasare Ajax Amsterdam, echipa antrenată de Chivu pare că își regăsește apetitul pentru victorie.

