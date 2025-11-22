Marcel Puşcaş l-a criticat pe Ion Crăciunescu, care l-a ironizat pe Mircea Lucescu. Fostul arbitru a spus că selecționerul ar trebui să se retragă pentru că ar fi „depășit”.

Mircea Lucescu, 80 de ani, este cel mai titrat antrenor român. Ion Crăciunescu, 75 de ani, nu a fost menajat de Marcel Pușcaș, fost jucător și conducător al mai multor cluburi din fotbalul românesc.

Ion Crăciunescu, desființat după ce l-a ironizat pe Mircea Lucescu. „Tu puteai să mori la 31 de ani, când te-au călcat minerii în picioare la mijlocul terenului”

„Prietenului Ion Crăciunescu! Ioane, Nelu, maestre, prietene, nu te lega vreodată de vârsta cuiva! Pentru a fi bâtrân şi înţelept, ca tine şi ca Lucescu, cineva trebuie să fie tânăr şi prost mai întâi! Diferenţa dintre voi este de doar cinci ani.

Fratele Alzheimer ne însoţeşte de obicei după 70. Tu puteai să mori la 31 de ani la Anina, când te-au călcat minerii în picioare la mijlocul terenului. În minutul 83. Am fost pe teren atunci.

Nu mai vorbea nimeni azi despre tine. Soarta ţi-a fost alături. Ai primit şi o despăgubire din câte ţin minte. Destinul a făcut să devii cel mai bun arbitru român. Absolut meritat.

Trebuie să înţelegi că oamenii trebuie să conştientizeze să se retragă când nu mai sunt de folos şi nu atunci când li se pare altora. Lucescu e mai viu decât mulţi antrenori români, aşa cum şi tu eşti mai normal decât mulţi analişti în ale arbitrajului.

Chiar şi în drumul spre groapă, Lucescu nu poate fi sub Stoichiţă, Rădoi, Contra, Edi sau Daum. Vârsta este doar o cifră, nimic altceva. A categorisi pe cineva a priori este doar apanajul celor tineri, care azi sunt proşti şi vor deveni, probabil, înţelepţi.

Nu este cazul tău! Ai trecut prin etapa prostiei şi eşti unul dintre înţelepţii fotbalului românesc. Am pretenţii de la tine! Te respect şi te iubesc”, a scris Marcel Puşcaş, pe pagina sa de Facebook.