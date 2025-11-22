Prima pagină » Sport » Ion Crăciunescu, DESFIINȚAT după ce l-a ironizat pe Mircea Lucescu. „Nu te lega de vârsta cuiva. Tu puteai să mori la 31 de ani”

Ion Crăciunescu, DESFIINȚAT după ce l-a ironizat pe Mircea Lucescu. „Nu te lega de vârsta cuiva. Tu puteai să mori la 31 de ani”

22 nov. 2025, 21:28, Sport
Ion Crăciunescu, DESFIINȚAT după ce l-a ironizat pe Mircea Lucescu. „Nu te lega de vârsta cuiva. Tu puteai să mori la 31 de ani”

Marcel Puşcaş l-a criticat pe Ion Crăciunescu, care l-a ironizat pe Mircea Lucescu. Fostul arbitru a spus că selecționerul ar trebui să se retragă pentru că ar fi „depășit”.

Mircea Lucescu, 80 de ani, este cel mai titrat antrenor român. Ion Crăciunescu, 75 de ani, nu a fost menajat de Marcel Pușcaș, fost jucător și conducător al mai multor cluburi din fotbalul românesc.

Ion Crăciunescu, desființat după ce l-a ironizat pe Mircea Lucescu. „Tu puteai să mori la 31 de ani, când te-au călcat minerii în picioare la mijlocul terenului”

„Prietenului Ion Crăciunescu! Ioane, Nelu, maestre, prietene, nu te lega vreodată de vârsta cuiva! Pentru a fi bâtrân şi înţelept, ca tine şi ca Lucescu, cineva trebuie să fie tânăr şi prost mai întâi! Diferenţa dintre voi este de doar cinci ani.

Fratele Alzheimer ne însoţeşte de obicei după 70. Tu puteai să mori la 31 de ani la Anina, când te-au călcat minerii în picioare la mijlocul terenului. În minutul 83. Am fost pe teren atunci.

Nu mai vorbea nimeni azi despre tine. Soarta ţi-a fost alături. Ai primit şi o despăgubire din câte ţin minte. Destinul a făcut să devii cel mai bun arbitru român. Absolut meritat.

Trebuie să înţelegi că oamenii trebuie să conştientizeze să se retragă când nu mai sunt de folos şi nu atunci când li se pare altora. Lucescu e mai viu decât mulţi antrenori români, aşa cum şi tu eşti mai normal decât mulţi analişti în ale arbitrajului.

Chiar şi în drumul spre groapă, Lucescu nu poate fi sub Stoichiţă, Rădoi, Contra, Edi sau Daum. Vârsta este doar o cifră, nimic altceva. A categorisi pe cineva a priori este doar apanajul celor tineri, care azi sunt proşti şi vor deveni, probabil, înţelepţi.

Nu este cazul tău! Ai trecut prin etapa prostiei şi eşti unul dintre înţelepţii fotbalului românesc. Am pretenţii de la tine! Te respect şi te iubesc”, a scris Marcel Puşcaş, pe pagina sa de Facebook.

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”