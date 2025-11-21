Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu, reacție după ce România va întâlni Turcia la barajul de calificare la CM 2026

21 nov. 2025, 08:58, Sport
România – Turcia se joacă la 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026. Dacă trece de acest adversar, naționala noastră va întâlni în finala barajului învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Turcia a terminat grupa din preliminarii pe locul doi, după Spania.

La Mondial se califică 48 de echipe. Până acum se cunosc 42 de participante, iar ultimele șase se vor stabili după barajele europene și intercontinentale.

Mircea Lucescu a antrenat în Turcia și a fost selecționerul naționalei din „Țara Semilunei”. O parte din actualul lot a debutat cu „Il Luce”.

„Da, îi știu, șase dintre jucătorii lor au început să joace la prima reprezentativă sub comanda mea. Deci da. Este o echipă foarte bună, una dintre cele mai bune din Europa. Am jucat de multe ori împotriva Turciei înainte să merg acolo. În calificările pentru Mexic, în 86. Da, deci ce pot să spun, îi știu foarte bine. Toate echipele sunt la același nivel. Italia, Turcia, Danemarca, Ucraina. Toate la același nivel, știam. Deci nu e problemă.

Tragerea a fost normală. Toate echipele din Grupa 1 erau de același nivel. Nu se putea alege una sau alta. Eu cred că șansele sunt pentru toate echipele. Pentru toate 8 din zona asta. Pot să spun că îi cunosc foarte bine pe turci, m-am uitat la ultima lor evoluție, contra Spaniei, și am remarcat că erau 6 jucători care au debutat sub comanda mea. Pe care eu îi cunosc foarte bine. Acum 4-5 ani erau foarte tineri, acum au devenit și ei jucători cu multă experiență. Turcia trece printr-un moment foarte bun. Dar noi, în aceste 4-5 luni, trebuie să ridicăm nivelul valoric al jucătorilor, prin prezența efectivă a lor la echipele de club. Șansele? Nu știu, nu putem discuta despre șanse, meciurile se joacă și pe teren se poate întâmpla orice.

Fotbalul e imprevizibil, nu va fi ușor. Va fi o atmosferă incendiară acolo și va trebui să ne pregătim din toate punctele de vedere. Avem experiența de la Zenica și știm că presiunea va fi la fel, doar că ospitalitatea va fi diferită. Nu e vorba de ghinion că jucăm în deplasare (n.r. – finala barajului). Meci cu meci. Nu contează de Kosovo sau Slovacia, important e să trecem de Turcia”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit We Love Sport.

