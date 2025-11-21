Prima pagină » Sport » Cum putem învinge Turcia la barajul pentru CM 2026. „Să jucăm ca în meciul cu Austria și ca în prima repriză cu Bosnia”

Cum putem învinge Turcia la barajul pentru CM 2026. „Să jucăm ca în meciul cu Austria și ca în prima repriză cu Bosnia”

21 nov. 2025, 09:34, Sport
Cum putem învinge Turcia la barajul pentru CM 2026. „Să jucăm ca în meciul cu Austria și ca în prima repriză cu Bosnia”

Marius Niculae a spus că putem învinge Turcia, în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială 2026, dacă jucăm așa cum am făcut-o în meciul cu Austria și în prima repriză cu Bosnia în preliminarii.

Naționala noastră va juca în deplasare cu Turcia la 26 martie și dacă învinge se va duela în finala barajului cu Slovacia sau Kosovo, meci ce va avea loc la 31 martie.

Ce spune Mircea Lucescu despre barajul România – Turcia.

Cum putem învinge Turcia la barajul pentru CM 2026. „Să jucăm ca în meciul cu Austria și ca în prima repriză cu Bosnia”

„Ne așteptam la un adversar puternic, pentru că toți erau la fel în prima urnă. Era dificil cu oricare. Nu poți să spui că e un avantaj sau un dezavantaj că jucăm împotriva Turciei. Important e cum vom fi noi în martie, iar până atunci jucătorii să joace la cluburi și să fie în formă bună. Cu Turcia să jucăm ca în meciul cu Austria și în prima repriză cu Bosnia. Și atunci cu siguranță vom trece mai departe.

Individual, jucătorii turci sunt mult mai bine cotați, joacă la echipe mai bune decât ai noștri. Dar asta nu e neapărat un avantaj. Și când am obținut calificarea la European, noi nu am obținut-o cu 1-2-3 jucători, ci prin forța grupului. Sper ca și la acest meci jucătorii să demonstreze că grupul este cel care contează. Mircea Lucescu știe foarte bine fotbalul din Turcia, a promovat câțiva jucători în naționala lor. El știe cel mai bine cum să pregătească acest meci. Sper ca jucătorii noștri să fie în formă și să treacă mai departe, a spus Marius Niculae.

Fostul internațional a rememorat despre barajul cu Slovenia din 2001, când România a ratat calificarea la CM din Coreea de Sud și Japonia din 2002. „Cea mai dureroasă înfrângere a fost cea de la barajul cu Slovenia (n.r. – 1-2 în deplasare, 1-1 pe teren propriu). Sper ca jucătorii de acum să aibă noroc, pentru că noi în 2001 am avut ghinion. Toată lumea ne dădea favoriți atunci. Acum nu mai suntem favoriți și poate că e mai bine așa și sper ca jucătorii să ne ducă la Mondial. Dacă jucătorii vor fi uniți atunci cu siguranță vor câștiga. Când nu ai nimic de pierdut ai numai de câștigat, ca să zic așa. Și atunci presiunea va fi pe naționala Turciei”, a declarat acesta.

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire