Marius Niculae a spus că putem învinge Turcia, în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială 2026, dacă jucăm așa cum am făcut-o în meciul cu Austria și în prima repriză cu Bosnia în preliminarii.

Naționala noastră va juca în deplasare cu Turcia la 26 martie și dacă învinge se va duela în finala barajului cu Slovacia sau Kosovo, meci ce va avea loc la 31 martie.

Ce spune Mircea Lucescu despre barajul România – Turcia.

Cum putem învinge Turcia la barajul pentru CM 2026. „Să jucăm ca în meciul cu Austria și ca în prima repriză cu Bosnia”

„Ne așteptam la un adversar puternic, pentru că toți erau la fel în prima urnă. Era dificil cu oricare. Nu poți să spui că e un avantaj sau un dezavantaj că jucăm împotriva Turciei. Important e cum vom fi noi în martie, iar până atunci jucătorii să joace la cluburi și să fie în formă bună. Cu Turcia să jucăm ca în meciul cu Austria și în prima repriză cu Bosnia. Și atunci cu siguranță vom trece mai departe.

Individual, jucătorii turci sunt mult mai bine cotați, joacă la echipe mai bune decât ai noștri. Dar asta nu e neapărat un avantaj. Și când am obținut calificarea la European, noi nu am obținut-o cu 1-2-3 jucători, ci prin forța grupului. Sper ca și la acest meci jucătorii să demonstreze că grupul este cel care contează. Mircea Lucescu știe foarte bine fotbalul din Turcia, a promovat câțiva jucători în naționala lor. El știe cel mai bine cum să pregătească acest meci. Sper ca jucătorii noștri să fie în formă și să treacă mai departe, a spus Marius Niculae.

Fostul internațional a rememorat despre barajul cu Slovenia din 2001, când România a ratat calificarea la CM din Coreea de Sud și Japonia din 2002. „Cea mai dureroasă înfrângere a fost cea de la barajul cu Slovenia (n.r. – 1-2 în deplasare, 1-1 pe teren propriu). Sper ca jucătorii de acum să aibă noroc, pentru că noi în 2001 am avut ghinion. Toată lumea ne dădea favoriți atunci. Acum nu mai suntem favoriți și poate că e mai bine așa și sper ca jucătorii să ne ducă la Mondial. Dacă jucătorii vor fi uniți atunci cu siguranță vor câștiga. Când nu ai nimic de pierdut ai numai de câștigat, ca să zic așa. Și atunci presiunea va fi pe naționala Turciei”, a declarat acesta.