Prima pagină » Sport » Istvan Kovacs, din nou delegat în Champions League! Ce meci va arbitra

Istvan Kovacs, din nou delegat în Champions League! Ce meci va arbitra

29 sept. 2025, 12:45, Sport
Istvan Kovacs, din nou delegat în Champions League! Ce meci va arbitra
Arbitrul Istvan Kovacs

Cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, va oficial duelul dintre Villarreal (Spania) şi Juventus (Italia), programat miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00, în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor, ediţia 2025-2026.

Fluierașul” din Carei va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Christian Dingert (Germania).

Istvan Kovacs, din nou delegat în Champions League! Ce meci va arbitra

Istvan Kovacs a fost arbitrul finalei UCL din ediţia trecută, câştigată de PSG, iar în prima rundă din acest sezon a arbitrat partida Olympiacos (Grecia) – Pafos (Cipru), scor 0-0.

România va mai avea un reprezentant în această etapă din UCL: Alexandru Deaconu va fi observator de arbitri la meciul FK Bodø/Glimt (Norvegia) – Tottenham (Anglia), de marți, 30 septembrie.

Acum două săptâmâni, Pafos, echipa românului Vlad Dragomir, a debutat în UEFA Champions League. Formația din Cipru a remizat cu Olympiakos, în deplasare.

Momentul decisiv al jocului a avut loc în minutul 70, când ciprioții au scăpat pe contraatac, iar Taremi l-a faultat pe unul dintre atacanții celor de la Pafos. Chiar dacă acesta nu era în poziție de ultim apărător, Istvan Kovacs a decis să îi arate cartonașul roșu lui Mehdi Taremi, fotbalist care a fost introdus în teren la pauza meciului.

Singurul arbitru cu trei finale diferite, europene, la activ

Gazdele au protestat vehement în momentul în care au văzut decizia luată de arbitrul român. Astfel, Istvan Kovacs a fost chemat la VAR, pentru a revedea faza respectivă. În cele din urmă, arbitrul român a decis să anuleze cartonașul roșu pe care i l-a arătat iranianului.

Sursa foto: Hepta

Arbitrul român de 41 de ani este internațional cu drepturi depline pentru FIFA din 2018 și arbitru de elită UEFA din 2019.

Kovács este primul arbitru care a condus toate cele trei finale ale competițiilor europene intercluburi, finala UEFA Europa Conference League (2022), finala UEFA Europa League (2024) și finala Ligii Campionilor (2025).

Citește și

SPORT Denis Drăguș, INCERT pentru meciul România – Austria. „Astăzi vom afla verdictul final”
12:40
Denis Drăguș, INCERT pentru meciul România – Austria. „Astăzi vom afla verdictul final”
SPORT S-a aflat echipa FCSB pentru meciul cu Young Boys, din Europa League. Gigi Becali spune că mai are o singură dilemă: „O să ne consultăm”
11:24
S-a aflat echipa FCSB pentru meciul cu Young Boys, din Europa League. Gigi Becali spune că mai are o singură dilemă: „O să ne consultăm”
SPORT SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament
10:20
SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament
SPORT După FCSB – Oțelul 1-0, Gigi Becali a decis: un titular iese din echipă! „Știi ce fac dacă te ascunzi de minge”
07:32
După FCSB – Oțelul 1-0, Gigi Becali a decis: un titular iese din echipă! „Știi ce fac dacă te ascunzi de minge”
SPORT Valentin Silaghi, numit antrenor federal în boxul german. „Este unul dintre cei mai valoroși oameni din România”
15:59
Valentin Silaghi, numit antrenor federal în boxul german. „Este unul dintre cei mai valoroși oameni din România”
SPORT România a cucerit AURUL în proba de 8+1 mixt la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai
13:55
România a cucerit AURUL în proba de 8+1 mixt la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai
Mediafax
România este și va rămâne cel mai loial partener al Republicii Moldova, afirmă Oana Țoiu
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Mediafax
Cum prezintă presa internațională victoria categorică a Maiei Sandu: „Europa răsuflă ușurată”
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Premieră la Marea Neagră. De-a lungul litoralului, au apărut pajiști subacvatice și recife artificiale
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Cum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraude
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
O studentă la medicină a fost găsită fără viață, într-o pădure! Carolina avea doar 20 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Evz.ro
Răsturnare de situație în cazul morții fiicei lui Igor Cuciuc. Ar fi fost otrăvită
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
Mărturia sfâșietoare a mamei rapperului înjunghiat mortal în inimă: "Fiul meu era foarte fericit în ziua în care a murit, totul mergea bine și i s-a smuls totul". Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua tragediei cu Joshua Ribera? Ultimele cuvinte au distrus-o
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Aliatul din bucătărie pentru sănătatea metabolică și tensiunea arterială