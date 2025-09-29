Istvan Kovacs, din nou delegat în Champions League! Ce meci va arbitra

Cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, va oficial duelul dintre Villarreal (Spania) şi Juventus (Italia), programat miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00, în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor, ediţia 2025-2026.

„Fluierașul” din Carei va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Christian Dingert (Germania).

Istvan Kovacs, din nou delegat î n Champions League! Ce meci va arbitra

Istvan Kovacs a fost arbitrul finalei UCL din ediţia trecută, câştigată de PSG, iar în prima rundă din acest sezon a arbitrat partida Olympiacos (Grecia) – Pafos (Cipru), scor 0-0.

România va mai avea un reprezentant în această etapă din UCL: Alexandru Deaconu va fi observator de arbitri la meciul FK Bodø/Glimt (Norvegia) – Tottenham (Anglia), de marți, 30 septembrie.

Acum două săptâmâni, Pafos, echipa românului Vlad Dragomir, a debutat în UEFA Champions League. Formația din Cipru a remizat cu Olympiakos, în deplasare.

Momentul decisiv al jocului a avut loc în minutul 70, când ciprioții au scăpat pe contraatac, iar Taremi l-a faultat pe unul dintre atacanții celor de la Pafos. Chiar dacă acesta nu era în poziție de ultim apărător, Istvan Kovacs a decis să îi arate cartonașul roșu lui Mehdi Taremi, fotbalist care a fost introdus în teren la pauza meciului.

Singurul arbitru cu trei finale diferite, europene, la activ

Gazdele au protestat vehement în momentul în care au văzut decizia luată de arbitrul român. Astfel, Istvan Kovacs a fost chemat la VAR, pentru a revedea faza respectivă. În cele din urmă, arbitrul român a decis să anuleze cartonașul roșu pe care i l-a arătat iranianului.

Arbitrul român de 41 de ani este internațional cu drepturi depline pentru FIFA din 2018 și arbitru de elită UEFA din 2019.

Kovács este primul arbitru care a condus toate cele trei finale ale competițiilor europene intercluburi, finala UEFA Europa Conference League (2022), finala UEFA Europa League (2024) și finala Ligii Campionilor (2025).