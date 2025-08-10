Pilotul bucureștean Dragoș Savloschi a obținut prima sa victorie la open în Campionatul Național de Super Rally după ce s-a impus autoritar în Trofeul Profi Timișoara, a doua etapă a sezonului.

Singurul campionat care se desfășoară exclusiv pe traseu urban în centrul marilor orașe a ajuns pentru al treilea an consecutiv pe Bega.

Dragoș Savloschi, marele câștigător al etapei de super rally de la Timișoara

După un start festiv în Piața Libertății, unde mii de oameni au venit să îi cunoască pe piloți mașinile lor, totul s-a mutat în zona Catedralei, acolo unde s-a dat startul manșelor de antrenamente și concurs.

Pe un monopost Wolf Thunder, bucureșteanul Dragoș Savloschi a dominat etapa de la Timișoara, de la un capăt la celălalt, reușind să scadă timpul parcurs pe traseu de fiecare dată.

Acesta a stabilit noul reper al circuitului de la Timișoara chiar în ultima manșă de concurs, cu un spectaculos 02:31,136. Acesta a fost mai rapid cu 2,1 secunde decât Leo Borlovan (Funyo SP05 Evo), cel care câștigase precedentele două ediții ale Trofeului Profi.

Podiumul open a fost completat tot de un monopost Wolf Thunder, pilotat de Aurelian Andronache, acesta fiind cronometrat cu 02:36,610.

La turisme, cea mai disputată divizie a campionatului, victoria i-a revenit pentru a treia oară consecutiv lui Radu Benea, timișoreanul aflat la bordul unui Ferrari 488 Challenge ajungând la finiș în 02:40,364. Aflat la debutul în Super Rally, Sebastian Barbu (Hyundai i20 Rally2) s-a clasat pe 2, la 2,3 secunde de Benea, în timp ce Lucian Răduț (Mitsubishi evo 8) a fost la aproape 3 secunde de câștigător.

Marco Leu, fără frâne

În debutul etapei a fost înregistrat și un incident de cursă. Aflat pe traseu pentru o demonstrație la volanul modelului Audi R8 GT3, Marco Leu a rămas fără frâne ș a lovit un parapet. Incidentul nu a avut urmări, cursa reluându-se la scurt timp după resecurizarea traseului.

Mii de spectatori au fost prezenți de-a lungul zilei pe traseul special amenajat în centrul municipiului Timișoara, aceștia rămânând în număr mare inclusiv la premiere.

A treia etapă din Campionatul Național de Super Rally powered by Superbet va avea loc în perioada 13-14 septembrie.