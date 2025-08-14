Farul Constanţa, antrenată de Ianis Zicu, şi Universitatea Craiova s-au înțeles privind transferul atacantului Jovan Markovic la malul mării.

Atacantul central al Universității Craiova, Jovan Markovic, a fost împrumutat de gruparea din Bănie la Oțelul Galați în returul sezonului trecut, după ce în vara anului 2024 a fost împrumutat la FC Hermannstadt.

Jovan Markovici s-a transferat la Hagi! Farul transferă pe bandă rulantă

Născut la 23 martie 2001, la Belgrad, Jovan Markovic (1,83m) are trei prezențe la naționala de seniori a României şi a semnat cu Farul un contract valabil pentru următorii 3 ani.

Câștigător al Supercupei României cu Universitatea Craiova în 2022, Markovic a debutat în Liga 1 în tricoul formaţiei din Bănie, iar până acum a mai evoluat pentru Academica Clinceni, FC Hermannstadt şi Oţelul Galaţi.

A disputat 161 de partide în toate competițiile, unde a marcat 32 de goluri şi a oferit 15 pase decisive.

Farul a avut o campanie agresivă de transferuri:atacantul slovac Jakub Vojtus (Unirea Slobozia), pe fundaşii Robert Sălceanu (Gloria Buzău) şi francezul Lucas Pellegrini (Nancy), pe atacantul Nicolas Constantinescu (Aerostar Bacău), pe mijlocaşul portughez Diogo Ramalho (Covilha), pe atacantul Alexandru Işfan (Universitatea Craiova), pe fundaşul capverdian Steeve Furtado (ȚSKA 1948 Sofia) şi pe mijlocaşul portughez Andre Seruca de Oliveira (Leixoes).

Mijlocaşul Ionuț Vînă, fundaşul central Ionuț Larie şi fundaşul stânga Cristian Ganea şi-au prelungit contractele scadente cu gruparea patronată de Gică Hagi.

Universitatea Craiova viseaz ă la calificare

Universitatea Craiova va întâlni, joi, de la ora 21:30 pe Stadionul Antona Malatinskeho din Trnava, formația slovacă Spartak Trnava, în manșa secundă a turului al treilea preliminar al Conference League. În tur a fost 3-0 pentru olteni.

„Băieții au intrat foarte concentrați zilele astea la antrenament, foarte motivați, bine pregătiți, dar e inevitabil să nu te gândești la o deconectare a lor. Sunt sigur că și lor undeva în minte li se proiectează după acest rezultat.

Ar fi trebuit să găsim câteva lucruri care să nu mai aibă legătură cu rezultatul. Să încercăm să le orientăm motivația și concentrarea către alte lucruri. Eu n-am auzit pe nimeni să se gândească deja la play-off, dacă aș auzi lucrul ăsta, poate că n-ar juca mâine. Am face o mare greșeală dacă vom subestima adversarul. E un grup foarte bun, foarte agresiv, foarte bine organizat, ne așteptăm la o altă echipă”, a declarat Rădoi.