Jucătorul de la FCSB care devine punct fix. „E peste ce aveam până la ora asta”

16 ian. 2026, 09:55, Sport
Andre Duarte, transferat în iarnă la FCSB, a făcut o impresie bună în stagiul din Antalya și se pare că va fi titular în apărare.

Dar, fundașul central are o situația incertă deocamdată. Cei de la Ujpest, fosta sa echipă, nu au trimis cartea verde și s-ar putea să nu poată fi legitimat la timp pentru a evolua în meciul cu FC Argeș.

FC Argeș – FCSB e primul meci al etapei 22 a Superligii și se joacă vineri, de la ora 20:00.

„Andre Duarte e un fotbalist care pare că este peste ce aveam până la ora asta. E un fundaș central de un alt profil față de ce am avut, un jucător cu care construiești foarte ușor. Nu vreau să vorbesc prea mult despre el, pentru că deocamdată îl avem de câteva zile și nu l-am văzut la niciun meci oficial jucând pentru noi. Încă mai are nevoie de puțin timp, pentru că a avut o perioadă destul de lungă de inactivitate după ce și-a reziliat unilateral contractul cu Ujpest. Dar arată foarte bine și pare că se potrivește în echipa asta”, a declarat Mihai Stoica, la Fanatik.

Oficialul FCSB a mai spus, referindu-se la fundașii centrali ai FCSB: „(n.red. – Sunt șanse ca Andre Duarte să devină un punct fix?) Da, sunt șanse mari. Probabil că va fi inflație, de unde nu aveam, acum revine Dawa, revine Ngezana de la echipa națională, îl avem pe Graovac care a fost chiar foarte bine, a venit Andre Duarte. Într-o lună și jumătate, depășind toate așteptările, e posibil să fie apt de joc Mihai Popescu, care deja lovește mingea la trei luni de la operație. Dawa este la 100%. Cei care revin după accidentare trebuie să treacă o perioadă să-și recapete forma sportivă. La carte se spune că atât cât ai stat de la operație și până ai devenit bun de joc, atât trebuie să mai stai de când ești bun de joc pentru ca să-ți recapeți forma sportivă. Unii merg ca la carte, alții… La Mihai Popescu este ireal cum a reușit”.

