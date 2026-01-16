Gigi Becali a răbufnit după ce a auzit ce a spus Andrei Nicolescu despre transferul lui Cătălin Cîrjan.

Președintele lui Dinamo a afirmat că liderul roș-albilor a avut o ofertă de la Metalist Harkov de patru milioane de euro, dar a refuzat să plece.

Ar fi câștigat de patru ori mai mult ca acum, dar a ales să rămână a Dinamo, mai ales că situația din Ucraina e critică.

Gigi Becali s-a enervat după ce a auzit declarația lui Andrei Nicolescu. „Noi suntem idioţi? Mi-am schimbat părerea”

Dar, patronul FCSB nu crede că oferta a fost de patru milioane de euro, ci mai redusă.

„Spun eu ceva. Ziceam despre Louis Munteanu să nu comentez, spuneam aşa. Ne pricepem şi noi în fotbal. Dacă se spuneau cifre adevărate sau să fie umflate puţin, atunci nu mă băgam. Bă, dar să spui minciuni aşa? Lasă-mă în pace, noi suntem idioţi? Suntem idioţi înseamnă, dacă ne dai sumele astea şi nu suntem. Chiar te face să vorbeşti şi nu mai vreau.

Dacă spui 4 milioane pe Cîrjan, atunci ne iei de proşti. Gata, nu mai vreau să vorbesc. Tu crezi? Mă mir, că Andrei Nicolescu e extraordinar, e de calitate, îmi place de el, aşa mi s-a părut el, dar acum dacă a spus asta mi-am schimbat părerea şi trebuie să fiu atent cu el. Gata! Mă păcălise, dar sunt atent de acum. Dacă spui 4 milioane pe Cîrjan, trebuie să fiu atent când vorbesc cu tine de acum (n.r. – râde). Lasă-ne în pace, mă, dar suntem proşti, nu ştim nimic de fotbal?”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.