16 ian. 2026, 09:39, Sport
Gigi Becali a răbufnit după ce a auzit ce a spus Andrei Nicolescu despre transferul lui Cătălin Cîrjan.

Președintele lui Dinamo a afirmat că liderul roș-albilor a avut o ofertă de la Metalist Harkov de patru milioane de euro, dar a refuzat să plece.

Ar fi câștigat de patru ori mai mult ca acum, dar a ales să rămână a Dinamo, mai ales că situația din Ucraina e critică.

Dar, patronul FCSB nu crede că oferta a fost de patru milioane de euro, ci mai redusă.

„Spun eu ceva. Ziceam despre Louis Munteanu să nu comentez, spuneam aşa. Ne pricepem şi noi în fotbal. Dacă se spuneau cifre adevărate sau să fie umflate puţin, atunci nu mă băgam. Bă, dar să spui minciuni aşa? Lasă-mă în pace, noi suntem idioţi? Suntem idioţi înseamnă, dacă ne dai sumele astea şi nu suntem. Chiar te face să vorbeşti şi nu mai vreau.

Dacă spui 4 milioane pe Cîrjan, atunci ne iei de proşti. Gata, nu mai vreau să vorbesc. Tu crezi? Mă mir, că Andrei Nicolescu e extraordinar, e de calitate, îmi place de el, aşa mi s-a părut el, dar acum dacă a spus asta mi-am schimbat părerea şi trebuie să fiu atent cu el. Gata! Mă păcălise, dar sunt atent de acum. Dacă spui 4 milioane pe Cîrjan, trebuie să fiu atent când vorbesc cu tine de acum (n.r. – râde). Lasă-ne în pace, mă, dar suntem proşti, nu ştim nimic de fotbal?”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Noi am declarat că, pentru noi, este foarte important. Dacă ar fi să plece, ne-am fi setat o țintă la 5 milioane, nu la 4. Este foarte important ce își dorește și el – Andrei Nicolescu, despre suma de transfer a lui Cătălin Cîrjan

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan”
11:30
Ion Cristoiu: „Sistemul s-a împărțit în două – unii îl susțin pe Nicușor Dan, alții pe Bolojan”
FLASH NEWS Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
11:25
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
EXTERNE Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
11:20
Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
FLASH NEWS Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
11:14
Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
EXTERNE SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate
11:12
SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate

