Drapelul tricolor a fost purtat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Mondialele de Tir cu Acul Ecvestru, competiție care s-a desfășurat în Ungaria și care a avut-o ca performeră pe Ivette Csuszer, campiona mondială la general, dar și la categoria Amazoane.

România a strălucit la cel mai puternic turneu de tir cu arcul ecvestru, acolo unde echipa noastră s-a duelat cu competitori din 18 țări de pe întrg Mapamondul, națiuni cu istoric și tradiție în această disciplină: Arabia Saudită, Qatar, Africa de Sud, Canada, Statele Unite ale Americii, Austria, Ungaria.

„Tricolorii” au reușit o performanță incredibilă, dominând concursul și asigurându-și astfel medalia de aur și titlul de campioni ai lumii.

În plus, componenta lotului național, Ivette Csiszer, sportiva care a obținut cel mai mare punctaj al competiției – 261.53 puncte, și-a adjudecat pe lângă locul unu la general, și prima poziție la categoria Amazoane.

La ce sport a devenit România campioană mondială

„A fost o competiție plină de tensiune și stres. Noi am avut așteptări ca Ivette să se impună și la categoria Amazoane, dar și la General, așteptam un rezultat mare din partea ei, dar nu a fost deloc un concurs fără emoții. Am stat în stres pentru că ea a intrat în competiție la 9 dimineața, a făcut un punctaj bun, dar contracandidatul ei, ungurul care era campion mondial entitre, a intrat în concurs la 11, așa că am stat și am calculat fiecare punct. Ivette s-a impus la diferență de 5 puncte”, a declarat Lorincz Romeo, antrenorul lui Ivette Csiszer.

O performanță notabilă a obținut și Constantin Măcărescu, sportiv care a urcat pe treapta a treia a podiumului mondial la categoria „Tolbă”.

Delegația României la Campionatele Mondiale a fost alcătuită din: Lorincz Romeo, Karacsonyi Levente, Bakos Csongor, Macarescu Constantin, Simtion Mircea, Csiszer Ivette, Lorincz Virag și Bakos Tunde.

Oficialii Federației Ecvestre Române nu doar că salută performanțele excepționale obținute la Campionatele Mondiale, dar sunt în pline pregătiri organizatorice, pentru că în septembrie România va fi gazda unei competiții majore: Mondialele de Anduranță pentri tineret și juniori. Turneul va avea loc la Buftea și va reuni la start cei mai buni sportivi ai lumii în această disciplină.