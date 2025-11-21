La numai 19 ani, sperie circuitul WTA. Ruxandra Bertea a atins un nou maxim în carieră, după începutul de an pe locul 699

Ruxandra Bertea (313 WTA), jucătoarea română în vârstă de 19 ani se află pe val în circuitul de tenis profesionist și a reușit o performanță spectaculoasă.

După ce weekendul trecut a debutat pentru România în Billie Jean King Cup și a obținut o victorie importantă, 6-2, 6-1 cu neo-zeelandeza Vivian Yang, Ruxandra a continuat să impresioneze.

Potrivit Prosport, Românca s-a calificat joi în sferturile de finală ale turneului ITF de la Trnava, dotat cu premii în valoare totală de 40.000 de dolari, după ce a învins-o în minimum de seturi pe Mia Ristic (Serbia, 275 WTA), scor 6-2, 7-5.

S-a calificat în sferturi la Trvana și a urcat pe locul 304

După ce a învins-o pe sportiva din Serbia, la finalul unei ore și 53 de minute de joc, Ruxandra Berre a atins un maxim în carieră, urcând pe locul 304 în clasamentul WTA. Ea își continuă ascensiunea incredibilă, în condițiile în care a început sezonul pe locul 699 WTA.

Astfel, sportiva antrenată de Alex Joițoiu reușește un salt de aproape 400 de locuri într-un an, confirmându-și statutul de mare speranță a tenisului românesc. Ruxandra Bertea se va lupta vineri pentru calificarea în semifinalele turneului de la Trnava, înfruntând-o pe Lucie Hlavickova din Cehia, ocupanta locului 398 WTA.

Românca nu a cedat în niciun set în primele două meciuri din Slovacia! Înaine să o elimine pe Mia Ristic, sportiva din Brăila a făcut instrucție cu Cagla Buyukakcay (Turcia, 309 WTA), scor 6-2, 6-4. Turneul de la Trnava se dispută în sală, iar sportiva noastră ar putea chiar să forțeze accidentarea în finală. Dacă trece de Hlavickova, ea se va confrunta în penultimul act cu învingătoarea dintre Jessika Ponchet (Franța, 172 WTA) și Kira Pavlova (Rusia, 430 WTA).

