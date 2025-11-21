Prima pagină » Sport » La numai 19 ani, sperie circuitul WTA. Ruxandra Bertea a atins un nou maxim în carieră, după începutul de an pe locul 699

La numai 19 ani, sperie circuitul WTA. Ruxandra Bertea a atins un nou maxim în carieră, după începutul de an pe locul 699

21 nov. 2025, 07:36, Sport
La numai 19 ani, sperie circuitul WTA. Ruxandra Bertea a atins un nou maxim în carieră, după începutul de an pe locul 699
Ruxandra Bertea s-a calificat în sferturile Billie Jean King Cup

Ruxandra Bertea (313 WTA), jucătoarea română în vârstă de 19 ani se află pe val în circuitul de tenis profesionist și a reușit o performanță spectaculoasă.

După ce weekendul trecut a debutat pentru România în Billie Jean King Cup și a obținut o victorie importantă, 6-2, 6-1 cu neo-zeelandeza Vivian Yang, Ruxandra a continuat să impresioneze.

Potrivit Prosport, Românca s-a calificat joi în sferturile de finală ale turneului ITF de la Trnava, dotat cu premii în valoare totală de 40.000 de dolari, după ce a învins-o în minimum de seturi pe Mia Ristic (Serbia, 275 WTA), scor 6-2, 7-5.

S-a calificat în sferturi la Trvana și a urcat pe locul 304

După ce a învins-o pe sportiva din Serbia, la finalul unei ore și 53 de minute de joc, Ruxandra Berre a atins un maxim în carieră, urcând pe locul 304 în clasamentul WTA. Ea își continuă ascensiunea incredibilă, în condițiile în care a început sezonul pe locul 699 WTA.

Astfel, sportiva antrenată de Alex Joițoiu reușește un salt de aproape 400 de locuri într-un an, confirmându-și statutul de mare speranță a tenisului românesc. Ruxandra Bertea se va lupta vineri pentru calificarea în semifinalele turneului de la Trnava, înfruntând-o pe Lucie Hlavickova din Cehia, ocupanta locului 398 WTA.

Românca nu a cedat în niciun set în primele două meciuri din Slovacia! Înaine să o elimine pe Mia Ristic, sportiva din Brăila a făcut instrucție cu Cagla Buyukakcay (Turcia, 309 WTA), scor 6-2, 6-4. Turneul de la Trnava se dispută în sală, iar sportiva noastră ar putea chiar să forțeze accidentarea în finală. Dacă trece de Hlavickova, ea se va confrunta în penultimul act cu învingătoarea dintre Jessika Ponchet (Franța, 172 WTA) și Kira Pavlova (Rusia, 430 WTA).

Recomandările autorului:

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire