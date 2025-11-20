Naționala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit tragerii la sorți efectuate joi, la Zurich.

Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.

Ce spune selecționerul Turciei despre Mircea Lucescu! Lista tuturor „barajelor” pentru CM 2026

Italianul Vincenzo Montella, fost fotbalist în Serie A, este cel care conduce naționala turcă și are ca obiectiv calificarea la turneul final.

„Îl cunosc foarte bine pe antrenorul lor, Mircea Lucescu. Dar, după cum știți, şi el cunoaște foarte bine mentalitatea italiană şi pe cea turcă. A lucrat anterior cu echipa națională a Turciei şi cu cluburi turcești,

Şi Slovacia are un antrenor principal italian. Atât Kosovo, cât şi Slovacia sunt echipe compacte. Vom continua să aplicăm principiul de a aborda fiecare meci în parte.

Al doilea meci va fi în deplasare, dar în această etapă, asta nu contează.

Toată lumea trebuie să dea sută la sută pentru a ajunge la Cupa Mondială. Ne vom concentra acum pe adversarii noștri şi vom lucra la strategia împotriva lor”, a mai declarat italianul Vincenzo Montella, selecționerul Turciei.

Turcia s-a clasat pe locul secund în grupă, după Spania, cu care a remizat (2-2), în ultimul meci. Singura înfrângere a Turciei în această campanie a venit acasă, chiar în fața campioanei europene, cu un neverosimil 0-6. Din grupă au mai făcut parte Georgia și Bulgaria.

Care e programul „barajelor” (26 și 31 martie)

Play-off A

semifinala: Italia – Irlanda de Nord

semifinala: Țara Galilor – Bosnia-Herțegovina

finala: Țara Galilor/Bosnia-Herțegovina – Italia/Irlanda de Nord

Play-off B

semifinala: Ucraina – Suedia

semifinala: Polonia – Albania

finala: Ucraina/Suedia – Polonia/Albania

Play-off C

semifinala: Turcia – România

semifinala: Slovacia – Kosovo

finala: Slovacia/Kosovo – Turcia/România

Play-off D

semifinala: Danemarca – Macedonia de Nord

semifinala: Cehia – Irlandafinala: Cehia/Irlanda – Danemarca/Macedonia de Nord