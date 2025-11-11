Prima pagină » Sport » Lamine Yamal, EXCLUS din lotul Spaniei! A urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei

Lamine Yamal, EXCLUS din lotul Spaniei! A urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei

11 nov. 2025, 12:55, Sport
Lamine Yamal, EXCLUS din lotul Spaniei! A urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei

Lamine Yamal a fost exclus din lotul Spaniei, după ce a urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei.

Lamine Yamal, noul copil-minune al fotbalului spaniol, a fost exclus din lotul naționalei pentru meciurile cu Georgia și Turcia, după ce selecționerul Luis de la Fuente a aflat că jucătorul Barcelonei a urmat o procedură medicală fără să informeze staff-ul selecționatei.

„Serviciile medicale ale RFEF își exprimă surpriza și disconfortul după ce au aflat luni, 10.11.2025, la ora 13:47, în ziua în care a debutat cantonamentul oficial al echipei naționale, că jucătorul Lamine Yamal a fost supus în cursul dimineții unei proceduri invazive de radiofrecvență pentru a-și trata pubalgia”, a informat Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF), într-un comunicat de presă.

În luna septembrie, antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a declarat că selecționerul Luis de la Fuente „nu se ocupă de jucători”, după ce Lamine Yamal s-a întors accidentat de la o acțiune a naționalei Spaniei, în timpul căreia a jucat două partide pentru La Roja cu un disconfort care a evoluat spre pubalgie.

Lamine Yamal nu va juca în meciurile cu Georgia (sâmbătă, 15 noiembrie) și Turcia (marți, 18 noiembrie).

Cine va juca în locul lui Lamine Yamal

Selecționerul Luis de la Fuente l-a convocat în locul lui Yamal pe Jorge de Frutos, colegul lui Andrei Rațiu la Rayo Vallecano.

Sursa foto: Profimedia

Autorul recomandă:

Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?
VIDEO România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
14:02
România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
EXTERNE Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
14:02
Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
EXTERNE Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
13:57
Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
ANCHETĂ EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
13:47
EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
DRAMĂ Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
13:44
Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
VIDEO Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
13:40
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional