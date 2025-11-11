Lamine Yamal, EXCLUS din lotul Spaniei! A urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei

Lamine Yamal a fost exclus din lotul Spaniei, după ce a urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei.
Lamine Yamal, noul copil-minune al fotbalului spaniol, a fost exclus din lotul naționalei pentru meciurile cu Georgia și Turcia, după ce selecționerul Luis de la Fuente a aflat că jucătorul Barcelonei a urmat o procedură medicală fără să informeze staff-ul selecționatei.
„Serviciile medicale ale RFEF își exprimă surpriza și disconfortul după ce au aflat luni, 10.11.2025, la ora 13:47, în ziua în care a debutat cantonamentul oficial al echipei naționale, că jucătorul Lamine Yamal a fost supus în cursul dimineții unei proceduri invazive de radiofrecvență pentru a-și trata pubalgia”, a informat Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF), într-un comunicat de presă.
În luna septembrie, antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a declarat că selecționerul Luis de la Fuente „nu se ocupă de jucători”, după ce Lamine Yamal s-a întors accidentat de la o acțiune a naționalei Spaniei, în timpul căreia a jucat două partide pentru La Roja cu un disconfort care a evoluat spre pubalgie.
Lamine Yamal nu va juca în meciurile cu Georgia (sâmbătă, 15 noiembrie) și Turcia (marți, 18 noiembrie).
Selecționerul Luis de la Fuente l-a convocat în locul lui Yamal pe Jorge de Frutos, colegul lui Andrei Rațiu la Rayo Vallecano.
