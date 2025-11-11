Lamine Yamal, EXCLUS din lotul Spaniei! A urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei

Lamine Yamal a fost exclus din lotul Spaniei, după ce a urmat un tratament fără acordul medicilor selecționatei.

Lamine Yamal, noul copil-minune al fotbalului spaniol, a fost exclus din lotul naționalei pentru meciurile cu Georgia și Turcia, după ce selecționerul Luis de la Fuente a aflat că jucătorul Barcelonei a urmat o procedură medicală fără să informeze staff-ul selecționatei.

„Serviciile medicale ale RFEF își exprimă surpriza și disconfortul după ce au aflat luni, 10.11.2025, la ora 13:47, în ziua în care a debutat cantonamentul oficial al echipei naționale, că jucătorul Lamine Yamal a fost supus în cursul dimineții unei proceduri invazive de radiofrecvență pentru a-și trata pubalgia”, a informat Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF), într-un comunicat de presă.

În luna septembrie, antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a declarat că selecționerul Luis de la Fuente „nu se ocupă de jucători”, după ce Lamine Yamal s-a întors accidentat de la o acțiune a naționalei Spaniei, în timpul căreia a jucat două partide pentru La Roja cu un disconfort care a evoluat spre pubalgie.

Lamine Yamal nu va juca în meciurile cu Georgia (sâmbătă, 15 noiembrie) și Turcia (marți, 18 noiembrie).

Cine va juca în locul lui Lamine Yamal

Selecționerul Luis de la Fuente l-a convocat în locul lui Yamal pe Jorge de Frutos, colegul lui Andrei Rațiu la Rayo Vallecano.

Sursa foto: Profimedia

