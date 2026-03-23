Laurențiu Popescu e convocat de urgență de Mircea Lucescu pentru BARAJUL cu Turcia, după ce Ionuț Radu s-a accidentat

Portarul Laurențiu Popescu a fost convocat de urgență la echipa națională a României, după ce Ionuț Radu s-a accidentat în meciul lui Celta Vigo de duminică seara, anunțul fiind făcut de Federația Română de Fotbal.

România joacă barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială 2026, joi, ora 19:00, la Istanbul. Dacă învinge, naționala tricoloră va juca finala pentru un loc la Mondial cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Ionuț Radu, titularul din poarta echipei naționale, a ieșit accidentat la meciul Celta – Alaves, din La Liga.

Ionuț Radu e al doilea portar accidentat din lotul convocat de Mircea Lucescu, după ce Mihai Popa, de la CFR Cluj, a devenit indisponibil și în locul său a fost chemat Cătălin Căbuz, care a greșit la meciul recent dintre FC Argeș și U Cluj.

La națională este și portarul Marian Aioani, de la Rapid.

„Având în vedere situația medicală a lui Ionuț Radu după partida Celta Vigo – Alaves, selecționerul Mircea Lucescu a decis convocarea la echipa națională a portarului Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Acesta se va alătura lotului pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial” arată FRF pe pagina oficială de Facebook.

Laurențiu Popescu e al cincilea jucător al celor de la Universitatea Craiova convocat pentru barajul cu Turcia, după Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Ștefan Baiaram și Adrian Rus.

SPORT Mircea Lucescu a strâns tricolorii la Mogoșoaia înainte de Turcia – România! Virgil Ghiță: „Ne jucăm șansa”
19:47
Mircea Lucescu a strâns tricolorii la Mogoșoaia înainte de Turcia – România! Virgil Ghiță: „Ne jucăm șansa”
SPORT Mesajul Nadiei Comăneci! 50 de ani de când a reușit o performanță unică în gimnastică: „Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut una proastă”
19:29
Mesajul Nadiei Comăneci! 50 de ani de când a reușit o performanță unică în gimnastică: „Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut una proastă”
SPORT Giovanni Becali știe care e planul lui Gică Hagi! „Dacă FRF va întârzia prea mult…El încă își caută echipe”
14:04
Giovanni Becali știe care e planul lui Gică Hagi! „Dacă FRF va întârzia prea mult…El încă își caută echipe”
SPORT Ce spune Dani Coman după autogolul lui Căbuz, chiar când portarul lui FC Argeș a fost convocat la națională
08:40
Ce spune Dani Coman după autogolul lui Căbuz, chiar când portarul lui FC Argeș a fost convocat la națională
SPORT Sorana Cîrstea merge mai departe la Miami! Va juca împotriva americancei Coco Gauff
07:33
Sorana Cîrstea merge mai departe la Miami! Va juca împotriva americancei Coco Gauff
SPORT Universitatea Cluj, lider în Superliga de fotbal cu 8 etape înainte de final! Bergodi: „Suntem cu picioarele pe pământ”
06:42
Universitatea Cluj, lider în Superliga de fotbal cu 8 etape înainte de final! Bergodi: „Suntem cu picioarele pe pământ”
Mediafax
Mark Rutte: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Cum strâng românii din Occident bani pentru case în România: „Stau la comun de 20 de ani, dar au renovat case unde nu se mai întorc”
Mediafax
Iranul amenință centralele energetice și de desalinizare din Golf după ultimatumul lui Trump
Click
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
Digi24
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost scufundat de Marina americană
Cancan.ro
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Ce se întâmplă doctore
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Au trecut 25 ani de când MIR, stația spațială a ruşilor, s-a prăbuşit în flăcări în ocean
ALERTĂ Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat două avioane de luptă după ce ținte aeriene au fost detectate în apropiere de Tulcea, lângă Sulina
07:24
Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat două avioane de luptă după ce ținte aeriene au fost detectate în apropiere de Tulcea, lângă Sulina
ACTUALITATE 23 Martie, calendarul zilei: Mircea Vintilă împlinește 77 de ani, Chaka Khan 73. Didi Prodan ar fi împlinit 54 de ani
07:15
23 Martie, calendarul zilei: Mircea Vintilă împlinește 77 de ani, Chaka Khan 73. Didi Prodan ar fi împlinit 54 de ani
CONTROVERSĂ Prăfuita diplomație românească. Fost consul: ”Aurescu mi-a zis: Dar nu puteți să stați? Beți cafele/Nu le convine să schimbi nimic”
06:30
Prăfuita diplomație românească. Fost consul: ”Aurescu mi-a zis: Dar nu puteți să stați? Beți cafele/Nu le convine să schimbi nimic”
VIDEO Cât costă o ciorbă de pește la Festivalul Pescăresc de Buna Vestire din București. Prețurile depășesc tarifele din piață
06:00
Cât costă o ciorbă de pește la Festivalul Pescăresc de Buna Vestire din București. Prețurile depășesc tarifele din piață
INEDIT Cel mai bătrân florar din Europa a fost din România. Secretul arădeanului care a vândut milioane de flori până în ultima clipă a vieții
06:00
Cel mai bătrân florar din Europa a fost din România. Secretul arădeanului care a vândut milioane de flori până în ultima clipă a vieții
EXCLUSIV Spovedania fostei directoare de penitenciar care a devenit vedetă pe Only Fans. Ce a făcut Oana Tașcău, în pușcărie, cu un traficant internațional
05:00
Spovedania fostei directoare de penitenciar care a devenit vedetă pe Only Fans. Ce a făcut Oana Tașcău, în pușcărie, cu un traficant internațional

