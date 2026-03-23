Laurențiu Popescu e convocat de urgență de Mircea Lucescu pentru BARAJUL cu Turcia, după ce Ionuț Radu s-a accidentat

Portarul Laurențiu Popescu a fost convocat de urgență la echipa națională a României, după ce Ionuț Radu s-a accidentat în meciul lui Celta Vigo de duminică seara, anunțul fiind făcut de Federația Română de Fotbal.

România joacă barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială 2026, joi, ora 19:00, la Istanbul. Dacă învinge, naționala tricoloră va juca finala pentru un loc la Mondial cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Ionuț Radu, titularul din poarta echipei naționale, a ieșit accidentat la meciul Celta – Alaves, din La Liga.

Ionuț Radu e al doilea portar accidentat din lotul convocat de Mircea Lucescu, după ce Mihai Popa, de la CFR Cluj, a devenit indisponibil și în locul său a fost chemat Cătălin Căbuz, care a greșit la meciul recent dintre FC Argeș și U Cluj.

La națională este și portarul Marian Aioani, de la Rapid.

„Având în vedere situația medicală a lui Ionuț Radu după partida Celta Vigo – Alaves, selecționerul Mircea Lucescu a decis convocarea la echipa națională a portarului Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Acesta se va alătura lotului pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial” arată FRF pe pagina oficială de Facebook.

Laurențiu Popescu e al cincilea jucător al celor de la Universitatea Craiova convocat pentru barajul cu Turcia, după Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Ștefan Baiaram și Adrian Rus.