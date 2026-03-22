Mircea Lucescu a efectuat duminică seara un antrenament cu lotul tricolor convocat pentru partida cu Turcia, meci care va avea loc joi 26 martie, la Istanbul.

Au fost 8 absențe la antrenamentul de la Mogoșoaia: Ionuț Radu, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Dennis Man, Kevin Ciubotaru, Vlad Dragomir, Cătălin Căbuz și Andrei Burcă.

Mircea Lucescu a strâns tricolorii la Mogoșoaia înainte de Turcia – România! Virgil Ghiță: „Ne jucăm șansa”

Andrei Coubiș, la prima convocare la națională, s-a antrenat separat de restul grupului invocând o accidentare ușoară.

Dintre goalkeeperi, doar Marian Aioani, legitimat la Rapid București, a fost prezent la antrenament.

Cătălin Căbuz, convocat de urgență după problemele întâmpinate de portarul Mihai Popa, de la CFR Cluj, a absentat, întrucât a participat la botezul copilului său. Mircea Lucescu i-a permis goalkeeper-ului să ajungă abia duminică seara la Mogoșoaia.

Singurul fotbalist care a vorbit cu jurnaliștii la Mogoșoaia a fost Virgil Ghiță, fundașul nemților de la Hannover 96.

„Am venit cu încredere, am venit cu entuziasm. Emoţii sunt, dar sunt emoţii constructive. Mergem cu cele mai bune gânduri.

(Ploaia aduce noroc naţionalei?) E bogăţie, aşa se zice. Să fie, să ne aducă noroc această ploaie. E un pic cam frig, să fiu sincer, dar nu contează în astfel de momente.

Cu siguranţă cred că e cel mai important meci din cariera mea, din cariera tuturor. Ne jucăm şansa pentru a merge la Mondial. Turcia este o echipă foarte bună, a şi demonostrat-o.

Va fi un meci greu, au foarte mulţi jucători buni. Toţi sunt periculoşi. Majoritatea jucăm cu zeci de mii de spectatori în tribune.

Joi, ora 19.00 – la Istanbul

Din ce am auzit, ei se cred deja calificaţi la Mondial. Iar ăsta este minus pentru ei. Noi ne ducem acolo cu mai mult entuziasm şi concentrare.

Vrem să dăm totul să terminăm toată campania cât mai bine. Nu prea multe, nu am discutat multe cu domnul Lucescu. Ne-am salutat”, a declarat Virgil Ghiță.

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.