Mircea Lucescu a strâns tricolorii la Mogoșoaia înainte de Turcia – România! Virgil Ghiță: „Ne jucăm șansa”

Galerie Foto 5
Foto: Mihai Pop / ProSport

Mircea Lucescu a efectuat duminică seara un antrenament cu lotul tricolor convocat pentru partida cu Turcia, meci care va avea loc joi 26 martie, la Istanbul.

Au fost 8 absențe la antrenamentul de la Mogoșoaia: Ionuț Radu, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Dennis Man, Kevin Ciubotaru, Vlad Dragomir, Cătălin Căbuz și Andrei Burcă.

Andrei Coubiș, la prima convocare la națională, s-a antrenat separat de restul grupului invocând o accidentare ușoară.

Dintre goalkeeperi, doar Marian Aioani, legitimat la Rapid București, a fost prezent la antrenament.

Cătălin Căbuz, convocat de urgență după problemele întâmpinate de portarul Mihai Popa, de la CFR Cluj, a absentat, întrucât a participat la botezul copilului său. Mircea Lucescu i-a permis goalkeeper-ului să ajungă abia duminică seara la Mogoșoaia.

Singurul fotbalist care a vorbit cu jurnaliștii la Mogoșoaia a fost Virgil Ghiță, fundașul nemților de la Hannover 96.

„Am venit cu încredere, am venit cu entuziasm. Emoţii sunt, dar sunt emoţii constructive. Mergem cu cele mai bune gânduri.

(Ploaia aduce noroc naţionalei?) E bogăţie, aşa se zice. Să fie, să ne aducă noroc această ploaie. E un pic cam frig, să fiu sincer, dar nu contează în astfel de momente.

Cu siguranţă cred că e cel mai important meci din cariera mea, din cariera tuturor. Ne jucăm şansa pentru a merge la Mondial. Turcia este o echipă foarte bună, a şi demonostrat-o.

Va fi un meci greu, au foarte mulţi jucători buni. Toţi sunt periculoşi. Majoritatea jucăm cu zeci de mii de spectatori în tribune.

Joi, ora 19.00 – la Istanbul

Din ce am auzit, ei se cred deja calificaţi la Mondial. Iar ăsta este minus pentru ei. Noi ne ducem acolo cu mai mult entuziasm şi concentrare.

Vrem să dăm totul să terminăm toată campania cât mai bine. Nu prea multe, nu am discutat multe cu domnul Lucescu. Ne-am salutat”, a declarat Virgil Ghiță.

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

FLASH NEWS Desant american la București: al şaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker și alte 3 avioane similare. Miruță susține că nu știe ce misiune au
19:43
Desant american la București: al şaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker și alte 3 avioane similare. Miruță susține că nu știe ce misiune au
REACȚIE În ce calitate reprezintă Mirabela Grădinaru România, la Casa Albă? Juridic, nu este soție de președinte și România nu are oficializată instituția de „Prima Doamnă”. Cine achită deplasarea?
19:31
În ce calitate reprezintă Mirabela Grădinaru România, la Casa Albă? Juridic, nu este soție de președinte și România nu are oficializată instituția de „Prima Doamnă”. Cine achită deplasarea?
BREAKING NEWS Mirabela Grădinaru ajunge înaintea lui Nicușor Dan la Casa Albă! Partenera președintelui pleacă la Washington la invitația Melaniei Trump și va participa la un summit ce va găzdui lideri din 45 de țări și zeci de companii tehnologice
19:05
Mirabela Grădinaru ajunge înaintea lui Nicușor Dan la Casa Albă! Partenera președintelui pleacă la Washington la invitația Melaniei Trump și va participa la un summit ce va găzdui lideri din 45 de țări și zeci de companii tehnologice
FLASH NEWS Ciprian Ciucu anunță că Primăria va expropria terenul din fața librăriei Cărturești de pe bulevardul Magheru, care a ajuns proprietatea unui „șmecher”
18:53
Ciprian Ciucu anunță că Primăria va expropria terenul din fața librăriei Cărturești de pe bulevardul Magheru, care a ajuns proprietatea unui „șmecher”
LOTO Numerele extrase la tragerea Loto de duminică, 22 martie 2026. Report de peste 1,72 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:49
Numerele extrase la tragerea Loto de duminică, 22 martie 2026. Report de peste 1,72 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
SĂNĂTATE Alimentul de post care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea: „E combustibilul perfect pentru creier”
18:21
Alimentul de post care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea: „E combustibilul perfect pentru creier”

Cele mai noi

Trimite acest link pe