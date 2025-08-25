Liderul galeriei CSM Reșița, acuzații grave la adresa jandarmilor, la meciul cu Steaua: „Amenințări că ne pun cu burta pe pământ”. Reacția instituției

Jandarmeria a oferit un răspuns oficial după ce liderul galeriei lui CSM Reșița, Marcel Gușcă, a transmis un mesaj în care a făcut acuzații grave la adresa jandarmilor, după eșecul echipei bănățene cu Steaua, scor 1-2, din etapa a patra a Ligii 2.

Deși CSM Reșița a fost lider înaintea etapei din Liga 2, echipa a avut un eșec neașteptat cu Steaua, după ce a condus la pauză cu 1-0, iar în a doua repriză a evoluat în superioritate numerică.

Majoritatea fani reșițeni veniți în Capitală s-au declarat dezamăgiți de rezultatul partidei, însă liderul galeriei, Marcel Gușcă, a fost mai degrabă revoltat de modul în care jandarmii s-au comportat cu suporterii, veniți pe stadionul Ghencea.

”Dezastru! Mi-am găsit mașina lovită, am ferma convingere că nu fanii steliști au făcut-o. Supărat rău pe rezultat, dar jandarmii… Preferam să pierd 3-0, nu 2-1, după ce am condus și am avut și om în plus. Nu mai vreau să vorbesc de meci, vreau să vorbesc despre grețoșii de jandarmi bucureșteni. Anul trecut am reușit să evităm contactul cu ei. Și a fost bine.

Ne-am parcat mașinile la 200 m de stadion, aproape în calea steliștilor. Ne-am băgat într-un bar la o bere și ne-am pomenit cu una din brigăzile de ultrași steliști (campionatul trecut, zic). Nu au sărit la bătaie. Ne-au felicitat pentru deplasare și și-au văzut de berile lor.

În Peluză, mai jale. În primul rând, ne-au interzis tricolorul, pe motiv că scrie Reșița pe el. La meciurile echipei naționale sunt zeci, poate sute de steaguri, cu numele orașelor de unde vin suporterii. Ne-am conformat și l-am dat jos. Altfel, riscam interdicție toți 25.

La intrare… nu avem voie cu rucsacuri! Au fost verificate de două ori, dar nu avem voie cu ele. Le lăsăm la poartă, cu asigurări multe că le vom găsi acolo la sfârșitul meciului. Bineînțeles că nu am mai dat de ele. 35 de minute le-am căutat. Când le-am găsit și am reproșat că își bat joc… amenințări că ne pun cu burta pe pământ.

Băieți deștepți, băieți care știu ce urmăresc, ne-am luat și am plecat. Am scăpat de interdicții. Ți le pot da cum vor ei, chiar și dacă clipești prea des! Echipa are nevoie de noi. Până la Pitești am vorbit între noi că am fost deștepți că nu am reacționat. Echipa are nevoie de noi în stadion, nu prin tribunale contestând abuzul cizmarilor”, a scris Gușcă, pe Facebook.

Reacția oficială a Jandarmeriei

„Suporterii oaspeți (care au făcut deplasarea cu auto personale) au fost preluați din zona îndepărtată a stadionului de forțele de ordine și conduși către stadion. Cu acordul organizatorului evenimentului sportiv, mașinile au fost parcate în spatele Peluzei Sud, sub supravegherea personalului societății specializate de protecție și pază contractată de organizator.

La plecare, aceștia nu au sesizat jandarmii cu privire la faptul că mașinile le-au fost avariate.

De asemenea, la intrarea în stadion, în zona turnichetelor, nu li s-a permis accesul cu rucsacuri și cu drapelul României (pe care era inscripționat numele localității de proveniență).

În acest context, organizatorul a stabilit faptul că nu este permis accesul cu bagaje ce depășesc dimensiunile laterale ale unei coli A4. Acestea au fost lăsate într-o cameră încuiată, iar la final au fost recuperate, cu o întârziere din partea unui lucrător de la firma de pază care deținea cheia încăperii.

Totodată, în ceea ce privește drapelul reținut la acces, acesta nu respecta prevederile art. 1 și art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

*Pe drapelul României nu pot fi adăugate alte inscripţii şi simboluri în afara celor aprobate prin lege sau prin regulamentele militare

*Cetățenii sunt datori să manifeste respect față de drapelul și imnul național al României și să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora.”, a transmis Jandarmeria.

