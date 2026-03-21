Liga 2 a început cu playoff și playout! Steaua, învinsă la Hunedoara care e aproape promovată

Liga 2 a început cu playoff și cu playout! Steaua, învinsă la Hunedoara care e aproape promovată

Foto: Facebook / Corvinul

La Hunedoara, echipa antrenată de Florin Maxim, favorita la promovare, a întâlnit-o pe Steaua, ultima clasată în play-off-ul din acest sezon, dar o obișnuită a acestui turneu, ținând cont că va evolua pentru a patra oară aici în cinci sezoane de când este în Liga 2.

Gazdele s-au impus cu scorul de 1-0, prin reușita lui Mario Bratu, venită în minutul 11, după o acțiune personală și un gol ușor primit de Frănculescu. Bratu a reușit în acest meci al patrulea său gol pentru Corvinul în acest sezon și al treilea gol în partide consecutive.

Corvinul Hunedoara pleacă cu prima șansă la câștigarea trofeului de campioană datorită avansului de 9 puncte față de Sepsi OSK, locul secund, dar și 14 puncte avans față de ocupantele celorlalte poziții, toate aflate la egalitate de puncte. Diferența e acum cu trei puncte mai mare.

Corvinul are 56 de puncte și este deja cu un pas și jumătate în Liga 1. Steaua în schimb rămâne pe locul 6, cu 39 de puncte, fără drept de promovare.

Primele două echipe vor promova direct în SuperLiga României, în timp ce formațiile de pe locurile 3 și 4 vor juca la barajul de promovare contra grupărilor de pe locurile 13 și 14 din SuperLiga (ocupate acum de Petrolul și Unirea Slobozia).

Playoff

Corvinul Hunedoara – Steaua București 1-0

  • duminică, 22 martie

Ora 11:00 FC Voluntari – Chindia Târgoviște
Ora 13:00 Sepsi OSK – FC Bihor

Play-out A

Gloria Bistriţa – CSM Slatina 1-2
Politehnica Iaşi – Ceahlăul Piatra Neamţ 3-0
Metalul Buzău – CS Dinamo 4-2
ASA Tg. Mureş – AFC Câmpulung-Muscel 6-1

Play-out B

Concordia Chiajna – CSC Dumbrăviţa 1-0
CS Afumaţi – CSC Şelimbăr 0-1
FC Bacău – CS Tunari 1-0
CSM Reşiţa – Olimpia Satu Mare 2-0

Recomandarea video

Mediafax
Spionaj în favoarea Iranului: O româncă, acuzată de pătrunderea într-o bază de submarine din Marea Britanie
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Părinții lui Rareș Cojoc au DAT-O AFARĂ din casă pe Andreea Popescu. Amantlâcul cu Dan Alexa le-a pus capac
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
Planul secret al lui Hitler care a salvat România de la dezmembrare și dispariție. Cum a manevrat dictatorul nazist destinul țării noastre
Mediafax
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
Click
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Digi24
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus: Au tras în noi! Și a tras şi o înjurătură”
Cancan.ro
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Depinde moralitatea de limba pe care o vorbești? Un studiu a găsit rezultate foarte interesante!
RĂZBOI Criza energetică globală se adâncește. India și alte țări asiatice analizează reluarea importurilor de petrol iranian
20:21
Criza energetică globală se adâncește. India și alte țări asiatice analizează reluarea importurilor de petrol iranian
DESCOPERIRI A fost găsit „locul unde cămilele se tem să meargă”. Este descris ca un „deșert în interiorul unui deșert”, iar peisajul este înfiorător
20:10
A fost găsit „locul unde cămilele se tem să meargă”. Este descris ca un „deșert în interiorul unui deșert”, iar peisajul este înfiorător
CONTROVERSĂ Cum ar încerca serviciile secrete ruse să îi protejeze popularitatea lui Viktor Orban. Ce este operațiunea „Gamechanger”
19:31
Cum ar încerca serviciile secrete ruse să îi protejeze popularitatea lui Viktor Orban. Ce este operațiunea „Gamechanger”
ALERTĂ Consultant în turism: Companiile aeriene deja analizează mărirea prețurilor la biletele de avion, ATENȚIE, inclusiv la biletele deja vândute
19:29
Consultant în turism: Companiile aeriene deja analizează mărirea prețurilor la biletele de avion, ATENȚIE, inclusiv la biletele deja vândute
MESAJ Românii își arată solidaritatea față de apelul Ramonei Bruynseels: „ Mergeți până la capăt, dați dovadă de curaj și salvați România”
19:29
Românii își arată solidaritatea față de apelul Ramonei Bruynseels: „ Mergeți până la capăt, dați dovadă de curaj și salvați România”
FLASH NEWS Primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Florin Manole: „E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro”
19:16
Primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Florin Manole: „E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro”

