Lookman ratează transferul la INTER. Atacantul va continua la Atalanta

19 aug. 2025, 15:52, Sport
Ademola Lookman, eroul formației Atalanta din finala Europa League din 2024, a ratat transferul la echipa antrenată de Cristian Chivu, Inter Milano.

Atacantul în vârstă de 27 de ani ratează cel mai important transfer din carieră, după ce negocierile cu Internazionale Milano au eșuat. Atalanta nu a fost mulțumită de oferta granzilor, astfel că internaționalul nigerian rămâne sub contract cu formația din Bergamo pentru încă două sezoane, notează L’Equipe.


Lookman va reveni la antrenamente după două săptămâni de absență nemotivată. Însă întoarcerea nu este lipsită de probleme: jucătorul va fi amendat sau va suferi o reducere salarială. Conducerea clubului nu a luat o decizie în această privință.

„Am ajuns la un acord cu Ademola și acesta va fi vândut în 2025, însă nu la un club italian. Acesta va pleca la un club european important”, a transmis președintele Atalantei, Luca Percassi.

