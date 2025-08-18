Prima pagină » Actualitate » Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă după egalul cu FCSB: „Am jucat contra unui adversar care a stat bine în teren”

18 aug. 2025, 10:49, Actualitate
Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă după egalul cu FCSB: „Am jucat contra unui adversar care a stat bine în teren”

Derby-ul etapei a 6-a din Liga 1, Rapid – FCSB, s-a încheiat cu un 2-2 spectaculos, însă antrenorul giuleștenilor, Costel Gâlcă, nu s-a arătat prea încântat de prestația elevilor săi. Dimpotrivă, fostul internațional a criticat jocul echipei, arătând că Rapidul continuă să nu se exprime așa cum dorește el.

La declarațiile de după meci, Gâlcă a pus reflectorul pe greșelile formației pe care o pregătește.

„Ca joc, am fost departe de ce îmi doream”

„Roș-albaștrii” au avut avantaj de două goluri după reușitele lui Mihai Lixandru (min. 7) și Daniel Bîrligea (‘61), însă Rapid a salvat un punct pe final prin dubla semnată de Elvir Koljic (’83 și ’92).

Chiar dacă „feroviarii” n-au evoluat convingător, Gâlcă a precizat că așteptările sale erau altele, mai ales într-un duel cu miza și încărcătura unui Rapid – FCSB.

„Sunt mulțumit pentru că am revenit pe final. Am revenit mai mult cu inima, decât ceea ce am pregătit din punct de vedere tactic în cursul săptămânii. În prima repriză puteam să fim mult mai rapizi și să ne mișcăm mult mai repede. Câteodată am fost prea lenți și am greșit fără să avem presiune. Cred că sunt destul de maturi în joc și au jucat multe meciuri pentru a evolua mai bine.

Mă așteptam să începem mult mai bine în prima repriză. Le-am spus de la început să controlăm jocul în prima parte, dar și la începutul reprizei a doua, pentru că erau jucători de la FCSB care veneau după accidentări și asta s-a văzut”, a declarat Costel Gâlcă.

Singurii jucători lăudați

Antrenorul Rapidului a lăudat aportul pe care l-au adus în dinamica jocului Dina Grameni și Claudiu Petrila, fotbaliști introduși pe parcursul reprizei secunde.

„A fost și meritul lui Koljic, dar și al echipei. Și Grameni a adus un plus, dar și Petrila. Au intrat cu atitudine, dar poate și cu idei mai clare. Sunt jucători cu talie. Au venit mai multe centrări și le-am pus probleme.

Am luat goluri foarte ușoare. Nu și-au creat foarte multe ocazii. Nici noi nu am avut exagerat de multe. Sunt lucruri pe care le repetăm la antrenament. Ca joc, nu am arătat bine. Mă așteptam la mai mult, mă așteptam la un joc mult mai dinamic. Ne trebuie și încredere uneori. Am jucat contra unui adversar care a stat bine în teren”, a continuat Gâlcă.

Mai departe, tehnicianul Rapidului a transmis încă o dată conducerii că mai are nevoie de cel puțin un jucător, „un număr 8, mijlocaș genul box-to-box”.

