Prima pagină » Sport » Gigi Becali continuă SCANDALUL cu ceilalți patroni din fotbalul românesc: „Mi se înclină mie, e o mândrie să asculți de Becali!”

13 aug. 2025, 09:13, Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut noi declarații despre Dan Șucu și Mihai Rotaru.

Finanțatorul campioanei și șefii Rapidului, respectiv Universității Craiova, se contrează asupra „cazului Edjouma”. Echipa roș-albastră a cerut modificarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice din România pentru a-l legitima pe jucător, LPF și FRF s-au conformat, iar giuleștenii și olteni au contestat decizia.

De aici a plecat un adevărat scandal și conducătorului LPF i s-a cerut demisia, iar Becali a dat acum noi explicații.

„Dacă Edjouma voia să plece în iarnă, el avea hârtia de jucător liber. Putea să plece acum sau în iarnă, oricum ar fi vrut. Ca să comentăm imaginații și închipuiri, nu vreau. Ce rost are să ne imaginăm și să ne închipuim?! Astea nu sunt informații, ci ce își imaginează unul care vorbește aiurea. Astea sunt închipuiri. Stați puțin. De ce sunt închipuiri?

Vă puteți da seama de un lucru: nu am forțat nimic, nu am vorbit cu nimeni. Eu am vorbit cu voi, cu televiziunea, nu am făcut nicio cerere. Cu alte cuvinte, vreți să spuneți că eu nu ar trebui să mai vorbesc pentru că am cuvânt cu putere mare. Eu vă spun adevărul: nu am vorbit cu nimeni.

Eu v-am spus vouă și presei niște anomalii și niște prostii care trebuie îndreptate. Și cineva, Burleanu și Gino Iorgulescu. Gino s-a sesizat. Nu trebuie să întrebi pe cineva când trebuie să pui în armonie statutele FIFA și UEFA. Domnul Șucu nu cunoaște, el știe doar la mobilă și în afaceri. Cunoaște multe lucruri, dar regulamentul s-a pus în armonizare, pentru că așa trebuie, să se armonizeze statutele FIFA și UEFA cu cele ale federației. Ei nu o făcuseră, greșiseră ceva și și-au dat seama, după spusele mele, au modificat și și-au făcut treaba. Ori de câte ori spune cineva public o greșeală, asta trebuie îndreptată.

Eu nu vreau să fac ambiții cu oamenii, nu e vorba de asta, ci despre o prostie. Eu doar am atras atenția asupra unei anomalii. Doar am spus-o, nu am inițiat nimic! Oamenii care sunt în măsură să conducă acolo și-au dat seama că e o prostie. Asta nu înseamnă că a făcut-o Becali. N-a făcut nimic Becali, doar a sesizat acest lucru. Vă mai spun încă ceva: dacă sunt atât de puternic în cuvânt, să mi se încline mie amândoi: și Dan Șucu, și Rotaru. Eu mi-am creat asta în ultimii 25 de ani, cuvântul meu e puternic, nu eu ca persoană. Mi se înclină mie, și Șucu, și Rotaru. Să asculte amândoi de mine, că nu e nicio rușine să asculți de Becali, e o mândrie. Sănătate și domnului Șucu, și domnului Rotaru. Să fim prieteni, să fim sănătoși. Câteodată mai zic și eu câte ceva, dar să mă ierte. Domnule Rotaru, dacă eu am vorbit acum la voi, și mâine mă împărtășesc, nu am cum să o fac dacă nu le cer iertare”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

