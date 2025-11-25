Prima pagină » Sport » Mailat, ignorat de Mircea Lucescu, a AJUNS la cota 7 în Superliga! „Suntem foarte puternici”

Mailat, ignorat de Mircea Lucescu, a AJUNS la cota 7 în Superliga! „Suntem foarte puternici”

25 nov. 2025, 11:50, Sport
FC Botoșani a terminat la egalitate cu Dinamo București, 1-1 (1-0), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.

Dar publicul de la Botoșani, plus anumiți jurnaliști, n-au fost încântați de jocul echipei, care e totuși pe locul 2 în clasament. Gruparea moldavă nu are nicio victorie în ultimele trei etape (două egaluri și un eșec).

„Un meci frumos între două echipe care sunt în partea superioară a clasamentului. Un meci de luptă, de determinare, un meci cu multe faze de poartă, ocazii și de-o parte și de cealaltă, câte un gol de fiecare parte. Cred că, până la urmă, un rezultat echitabil.

Am întâlnit o echipă foarte bună. Așa cum puteam să câștigăm jocul, puteam să și pierdem. Una peste alta, felicitări băieților pentru ce au arătat, astăzi, pe teren. Și pentru tot ce au făcut până în momentul de față.

Foto Sport Pictures

Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim aici. Trebuie să continuăm cu aceeași, să luptăm în continuare.

Lumea-i nemulțumită, am văzut. S-a scris că: «Grozavu are 3 meciuri fără victorie». Grozavu, care antrenează Real Madrid, are 3 meciuri fără victorie. Suntem Botoșani, facem și noi ce putem. Ne străduim.”, a declarat Leo Grozavu, la Prima Sport.

Ce spune Mailat

Marcatorul gazdelor, Sebastian Mailat, s-a bucur pentru reușită, el nefiind covocat până acum la lot. Mircea Lucescu l-a numit „fotbalist de antrenament”.

„Știam că Kovtalyuk este un atacant care câștigă foarte multe mingi, eram pregătit. Execuțiile sunt ale mele, e al 7-lea gol al meu și mă bucur.

Ne bucură locul din clasament, suntem foarte puternici și sperăm să menținem această formă și să obținem 3 puncte în etapa următoare”, a spus Mailat.

Tot luni, Metaloglobus București a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 1-1 (0-0), pe teren propriu, la Clinceni, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.

Care e programul etapei viitoare

  • Vineri, 28 noiembrie

Ora 20.30 FC Rapid – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

  • Sâmbătă, 29 noiembrie

Ora 16.30 FC Argeş – CFR 1907 Cluj
Ora 20.45 Dinamo Bucureşti – Oţelul Galaţi

  • Duminică, 30 noiembrie

Ora 15.00 FC Hermannstadt – UTA Arad
Ora 17.30 Unirea Slobozia – FC Botoşani
Ora 20.30 Farul Constanţa – FCSB

  • Luni, 1 decembrie

Ora 16.00 Petrolul Ploieşti – Metaloglobus Bucureşti
Ora 19.00 Universitatea Cluj – Universitatea Craiova

Mediafax
