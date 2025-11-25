Prima pagină » Actualitate » Lovitura pregătită de Dan ȘUCU: negociază cu AS Roma pentru un jucător. Este mijlocaș ofensiv și are o cotă de piață de 13 milioane de euro

Lovitura pregătită de Dan ȘUCU: negociază cu AS Roma pentru un jucător. Este mijlocaș ofensiv și are o cotă de piață de 13 milioane de euro

25 nov. 2025, 10:33, Actualitate
Lovitura pregătită de Dan ȘUCU: negociază cu AS Roma pentru un jucător. Este mijlocaș ofensiv și are o cotă de piață de 13 milioane de euro
Lovitura pregătită de Dan Șucu: negociază cu AS Roma pentru un jucător / Sursa FOTO: Profimedia

Dan Șucu a surprins în această vară când nu s-a implicat aproape deloc pe piața transferurilor, deși controlează două cluburi de fotbal, ambele cu pretenții și, mai ales, suporteri pătimași. Acum, însă, patronul de la Rapid și Genoa 1860 a înțeles că, dacă vrea rezultate în acest sezon, trebuie să investească, altfel vara s-ar putea să-l prindă supărat și fără nicio performanță sportivă.

Presa din Italia dezvăluie că pe radarul milionarului român a ajuns un jucător de la AS Roma, noul lider din Serie A.

El este „ținta” lui Dan Șucu

Proaspăt instalat la Genoa, antrenorul Daniele De Rossi i-ar fi cerut finanțatorului echipei un fotbalist pe care îl cunoaște foarte bine din perioada AS Roma.

„Grifonii” au disputat doar două partide cu De Rossi pe bancă, dar perspectivele sunt îmbucurătoare – egaluri cu Fiorentina (scor 2-2 ) și Cagliari (scor 3-3), două formații foarte puternice.

Se pare că Dan Șucu a înțeles un lucru: ori întărește serios Genoa, ori riscă să rămână în subsolul clasamentului și să lupte din greu pentru salvarea de la retrogradare. Iar prima „țintă” a sa ar fi Niccolo Pisilli, un mijlocaș de 21 de ani care evoluează pentru AS Roma.

Nicolo Schira, cunoscut jurnalist italian, a dezvăluit pe contul său de X faptul că Genoa îl vrea pe Pisilli – „Genoa a cerut informații despre tânărul mijlocaș de la AS Roma, Niccolo Pisilli, cu privire la un împrumut în perioada ianuarie-iunie 2026”.

Niccolo Pisilli poate evolua atât ca număr 8, cât și ca mijlocaș coordonator, un „decar” de care Genoa are nevoie. Momentan, echipa are următoarea linie de mijlocaș: Morten Frendrup (cel mai valoros jucător al echipei), Egill Ellertsson, Patrizio Masini și Morten Thorsby.

Descoperit de Jose Mourinho

În vârstă de 21 de ani, Pisilli provine de la academia de tineret a celor de la AS Roma. A fost debutat la seniori de Jose Mourinho, în 2023, dar „explozia” s-a produs sub mandatul lui Claudio Ranieri. În sezonul trecut, el a fost un jucător de bază la Roma.

Acum, cu Gian Piero Gasperini pe bancă, Niccolo Pisilli este rezervă, iar din acest motiv o plecare a sa în iarnă ar fi de actualitate.

Pisilli are 50 de meciuri jucate pentru AS Roma în toate competițiile, reușind 4 goluri și o pasă decisivă. Titular în naționala U21 a Italiei, are 5 goluri în 19 partide. În 2023, a devenit campion european la U19 cu Italia, cu gol important marcat în semifinala contra Spaniei.

Cota lui de piață este de 13 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

