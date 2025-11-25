Lovitura pregătită de Dan ȘUCU: negociază cu AS Roma pentru un jucător. Este mijlocaș ofensiv și are o cotă de piață de 13 milioane de euro

Dan Șucu a surprins în această vară când nu s-a implicat aproape deloc pe piața transferurilor, deși controlează două cluburi de fotbal, ambele cu pretenții și, mai ales, suporteri pătimași. Acum, însă, patronul de la Rapid și Genoa 1860 a înțeles că, dacă vrea rezultate în acest sezon, trebuie să investească, altfel vara s-ar putea să-l prindă supărat și fără nicio performanță sportivă.
Presa din Italia dezvăluie că pe radarul milionarului român a ajuns un jucător de la AS Roma, noul lider din Serie A.
Proaspăt instalat la Genoa, antrenorul Daniele De Rossi i-ar fi cerut finanțatorului echipei un fotbalist pe care îl cunoaște foarte bine din perioada AS Roma.
„Grifonii” au disputat doar două partide cu De Rossi pe bancă, dar perspectivele sunt îmbucurătoare – egaluri cu Fiorentina (scor 2-2 ) și Cagliari (scor 3-3), două formații foarte puternice.
Se pare că Dan Șucu a înțeles un lucru: ori întărește serios Genoa, ori riscă să rămână în subsolul clasamentului și să lupte din greu pentru salvarea de la retrogradare. Iar prima „țintă” a sa ar fi Niccolo Pisilli, un mijlocaș de 21 de ani care evoluează pentru AS Roma.
Nicolo Schira, cunoscut jurnalist italian, a dezvăluit pe contul său de X faptul că Genoa îl vrea pe Pisilli – „Genoa a cerut informații despre tânărul mijlocaș de la AS Roma, Niccolo Pisilli, cu privire la un împrumut în perioada ianuarie-iunie 2026”.
Niccolo Pisilli poate evolua atât ca număr 8, cât și ca mijlocaș coordonator, un „decar” de care Genoa are nevoie. Momentan, echipa are următoarea linie de mijlocaș: Morten Frendrup (cel mai valoros jucător al echipei), Egill Ellertsson, Patrizio Masini și Morten Thorsby.
În vârstă de 21 de ani, Pisilli provine de la academia de tineret a celor de la AS Roma. A fost debutat la seniori de Jose Mourinho, în 2023, dar „explozia” s-a produs sub mandatul lui Claudio Ranieri. În sezonul trecut, el a fost un jucător de bază la Roma.
Acum, cu Gian Piero Gasperini pe bancă, Niccolo Pisilli este rezervă, iar din acest motiv o plecare a sa în iarnă ar fi de actualitate.
Pisilli are 50 de meciuri jucate pentru AS Roma în toate competițiile, reușind 4 goluri și o pasă decisivă. Titular în naționala U21 a Italiei, are 5 goluri în 19 partide. În 2023, a devenit campion european la U19 cu Italia, cu gol important marcat în semifinala contra Spaniei.
Cota lui de piață este de 13 milioane de euro, conform transfermarkt.com.
