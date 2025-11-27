Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho urcă în clasamentul Conference League

Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League.

Oltenii au ajuns la 7 puncte şi ocupă poziţia a 10-a în clasamentul din Conference League. Mainz e a treia, cu 9 puncte, suferind prima înfrângere în Bănie.

La partidă au fost prezenți 23.236 de spectatori (cifră oficială), dintre care 1.048 fani nemți.

Gruparea germană a pus la dispoziţie chartere, la preţul de 529 de euro de persoană, pentru suporterii săi, pe care i-a invitat să viziteze şi Târgul de Crăciun din Bănie.

Unicul gol al partidei a fost Assad care a transformat elegant lovitura de la 11 metri în minutul 67.

Potulski a marcat cu capul, din lovitură liberă, în poarta lui Isenko în minutul 88. Golul a fost anulat duoă o analiză VAR care a durat trei minute.

Palmaresul Universităţii Craiova în cupele europene contra echipelor din Bundesliga este negativ, susține UEFA, în total oltenii fiind eliminaţi de 4 ori şi reuşind o singură calificare. Astfel, unica dată când echipa din Bănie a eliminat o echipă nemţească a fost în cadrul parcursului de excepție al Craiovei Maxima din 1982-1983.

La acea vreme, Balaci şi compania treceau în sferturile de finală ale Cupei UEFA de FC Kaiserslautern. În tur, pe „Fritz Walter Stadium”, formaţia care făcea parte din Germania de Vest câştiga cu 3-2, goluri: Brehme (2) şi Irimescu (autogol), respectiv Geolgău şi Crişan. În retur, Ştiinţa obţinea calificarea, scor 1-0, printr-un gol marcat pe final de fundaşul Nicolae Negrilă, şi o aştepta semifinala cu Benfica Lisabona, scrie ProSport.

Cum au arătat cele două distribuții?

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mogoş, Mekvabishvili (N. Stevanovic 90+4), T. Băluţă (Al. Creţu 82), Bancu – Cicâldău (Samuel Teles 82), Baiaram (Etim 64) – Nsimba (Al Hamlawi 64). Antrenor: Filipe Coelho

FSV MAINZ: Zentner (Riess 24) – Kohr, Stefan Bell (Potulski 46), Hanche-Olsen – Widmer, Maloney (Kaishu Sano 73), Amiri, Veratschnig – Bobzien (Joesung Lee 61), Nordin (Nebel 61), Boving. Antrenor: Bo Henriksen

Ce meciuri mai are Craiova în Conference League?

Universitatea Craiova – Sparta Praga (11 decembrie, 19:45)

AEK Atena – Universitatea Craiova (18 decembrie, 22:00)

