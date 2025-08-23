Prima pagină » Sport » Mamaia Rally Show: MAȘINI de patru milioane de euro și dueluri unu la unu între piloți de top

Mamaia Rally Show: MAȘINI de patru milioane de euro și dueluri unu la unu între piloți de top

Unul dintre cele mai așteptate evenimente automobilistice din România, Mamaia Rally Show, va avea loc peste o lună la malul mării, acolo unde 20 de piloți de top, atât din țară, cât și din străinătate, se vor duela pe un circuit special amenajat, care va aduce în premieră atât macadam, cât și asfalt, în același loc, promițând un super spectacol.

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc ieri la Mamaia, Marco Tempestini, președintele Napoca Rally Academy și unul dintre promotorii evenimentului, a făcut primele dezvăluiri legate de cursa programată în perioada 19-21 septembrie în zona de nord, chiar lângă faimoasele cluburi.

Printre cei care vor lua startul la eveniment se numără campionii români Simone Tempestini, Vali Porcișteanu, Bogdan Marișca sau Norbert Maior, dar și străini precum turcul Keren Kazaz, italianul Andrea Nucita sau bulgarul Martin Surilov. În total, vor fi 20 de piloți de top, aceștia adunând peste 30 de titluri absolute de-a lungul anilor.

Mamaia Rally Show: mașini de patru milioane de euro

„Toți vor concura pe mașini cumva similare, modele Rally2, cu configurație de ultimă generație. Prețul unui astfel de model este între 200 și 300.000 de euro. Sunt mașini de top, echipate special pentru raliuri, iar Mamaia Rally Show va fi o adevărată provocare pentru toți piloții”, a explicat Marco Tempestini.

La conferința de la Axxis Beach, directorul organizatoric Mihai Tănase a dezvăluit formatul competiției. „Vor fi numai dueluri 1 la 1, cu doi piloți în același timp pe un circuit care va fi format atât din asfalt, cât și din macadam. Vor fi și săritori, probabil mașinile vor zbura, la propriu, câte 15 metri, pe anumite porțiuni. Publicul va putea vedea de aproape totul, așa că, spun eu, avem rețeta perfectă pentru un super show”, a spus acesta.

Pe lângă competiție, unde accesul este gratuit, fanii vor primi și permisiunea de a merge în parcul service pentru a vedea în timp real cum se pregătesc piloții de competiție. De asemenea, vor fi amenajate mai multe zona de mâncare și entertainment în zona traseului, dar cei prezenți vor avea parte și de puncte de activare unde pot câștiga diverse premii, inclusiv o tură în dreapta unui pilot.

Se anunță spectacol pentru fanii auto

Riviera Românească și stațiunea Mamaia se vor implica activ la rându lor în susținerea rally show-ului. „Turismul trebuie completat cu astfel de evenimente, care oferă impact și atractivitate. Mamaia își va consolida poziția de desținație modernă, iar noi ne bucurăm că poziționăm Riviera Românească în circuitul internațional al marilor evenimente”, a declarat și George Măndilă, președintele OMD Mamaia – Constanța.

Spectacolul va începe vineri, 19 septembrie, cu prezentarea piloților și mașinilor în Portul Tomis, urmând să continue sâmbătă în zona de nord din Mamaia, pe circuit, cu manșele de antrenamente, iar duminică vor avea loc battle-urile decisive eliminatorii între piloți, care vor stabili câștigătorul.

