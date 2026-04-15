Dispariția legendarului antrenor Mircea Lucescu l-a marcat enorm de mult și pe Marcel Răducanu, fostul mare jucător al Borussiei Dortmund și al echipei naționale a României.

Legat de faptul dacă Mircea Luceascu ar fi putut antrena sau nu în Germania, Marcel Răducanu a oferit un răspuns cât se poate de tranșant.

Marcel Răducanu a dat verdictul în cazul lui Mircea Lucescu: „Putea antrena oricând aici. Am plâns ca un copil”

„Categoric că da! Avea această valoare de a prelua oricând o echipă mare din Bundesliga. A fost un antrenor care stăpânea extrem de bine știința jocului, un antrenor foarte bine pregătit.

Mi-e greu să vă spun de ce nu a optat către campionatul german ca și antrenor. Eu cred că atunci, în anii 90 și chiar mai târziu, încă nu apăruse moda antrenorilor străini în Germania.

Nemții au deschis relativ târziu acest drum. Dar, mă repet, Lucescu ar fi putut antrena fără probleme în Germania dacă și-ar fi dorit acest lucru”, este de părere Marcel Răducanu.

„Mingile centrate de el se lipeau, pur și simplu, de atacanții lui Dinamo”

Marcel Răducanu a avut doar cuvinte de laudă și față de fotbalistul Mircea Lucescu pe care l-a avut ca adversar.

„Îmi aduc aminte că am jucat un meci împotriva lui Dinamo iar Mircea Lucescu era în teren. Doamne, ce echipă avea Dinamo atunci!!! Niște nume uriașe. Lucescu, Dudu Georgescu, Mopsul Florea Dumitrache, Cornel Dinu. Lucescu era magistral.

Avea centrările ale din viteză în fața fundașilor adverși care parcă erau puse cu mâna. Se lipeau pur și simplu de atacanții lui Dinamo. Un fotbalist de o mare clasă”, a mai spus Marcel Răducanu.

Nu a traversat cea mai bună perioadă din punct de vedere medical

În ultima perioadă și Marcel Răducanu s-a confruntat cu unele probleme medicale.

Din fericire nu foarte grave. „Am tot fost pe la medici din cauza unor dureri pe care le-am acuzat la coloană. Bine că totul e sub control acum. Mă simt cu mult mai bine. Sunt problemele vârstei dar și ale sportului de performanță pe care l-am făcut.

Cea mai importantă este sănătatea. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu. Eu, unul, am plâns ca un copil când am aflat că s-a prăpădit”, a mai declarat Marcel Răducanu.

Fostul mare fotbalist și antrenor Mircea Lucescu a decedat în 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani la Spitalul Universitar de Urgență București.

El a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din Capitală, la funeralii participând aproximativ 200 sute de persoane printre care oameni de fotbal, antrenori, jucători, conducători și iubitori ai fotbalului.