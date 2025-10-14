Marcel Răducanu, legendarul fotbalist al Stelei și al Borussiei Dortmund, amintire de neuitat. „A fost ceva de pomină”

Pe data de 21 octombrie, Marcel Răducanu, legendarul fotbalist al echipelor Steaua și Borussia Dortmund, va împlini 71 de ani.

Chiar dacă de-a lungul timpului, de fiecare dată, de ziua lui, Marcel Răducanu și-a invitat prietenii pentru a-i fi alături la aniversarea zilei sale de naștere, există un moment pe care nu-l va putea uita vreodată.

Marcel R ăducanu, legendarul fotbalist al Stelei și al Borussiei Dortmund, amintire de neuitat. „A fost ceva de pomin ă”

Cel în care a împlinit 50 de ani și i-a rămas puternic impregnat în memorie.

„Când am împlinit 50 de ani am organizat o petrecere de pomină. Totul s-a întâmplat la stadionul Borussiei. Am avut în jur de 250-300 de invitați. Am început petrecerea seara, pe la ora șapte și am terminat-o a doua zi, pe la 4 dimineața.

A fost ceva de vis. Gândiți-vă că atunci s-au băut cam 300 de litri de bere. Îmi aduc aminte că puțin după miezul nopții m-au întrebat soțiile foștilor colegi, dar și ei, dacă nu am și ceva tărie.

Am pus pe masă câteva sticle de palincă. După o oră sau două toți făceau lansate ca-n tinerețe și dansau de mama focului Perinița”, s-a amuzat fostul internațional.

Lăutari aduși de pe stradă

Dar pentru ca petrecerii să nu-i lipsească nimic și să aibă și „tușul” petrecerilor românești, sărbătoritul s-a ocupat îndeaproape de toate.

„Îmi aduc aminte că m-an dus în centrul orașului unde cântau niște băieți de-ai noștri. Am vorbit cu ei, le-am dat bani mulți și le-am spus că trebuie să facă un spectacol de zile. Au fost excepționali. V-ați fi crucit dacă-i vedeați e nemți cum dansează horele noastre”, a povestit Răducanu.

Pe data de 21 octombrie Marcel Răducanu își va aniversa ziua de naștere la Dortmund, urmând ca pe data de 26 să revină în România, la Timișoara.

„Este un proiect pe fotbal, la Timișoara de care mă ocup de mulți ani și care merge foarte bine. Pot spune că sunt foarte legat sufletește de orașul Timișoara”, a încheiat fostul mare fotbalist.

Cine a fost Marcel R ăducanu?

În 1981, în timpul unei deplasări la Dortmund, a fugit din România și a cerut azil politic în Germania de Vest.

Regimul comunist l-a condamnat în lipsă la închisoare, iar Federația Română l-a suspendat pe viață (sancțiune ridicată după 1989).

A jucat apoi în Bundesliga la: Borussia Dortmund (1982–1988) și la FC Zürich (Elveția, 1988–1990). A avut 21 de selecții și 3 goluri la echipa națională a României, toate înainte de fuga în Germania.

A fost unul dintre jucătorii emblematici ai Stelei în anii ’70. A evoluat în peste 200 de meciuri în prima ligă și a marcat peste 60 de goluri.